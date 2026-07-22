Inter

Entrevista
Notícia

"Nossa prioridade é garantir a permanência na Série A", diz Paulo Pezzolano sobre segundo semestre do Inter

Técnico colorado comentou sobre a intertemporada, contou sobre a busca do clube por um novo centroavante e fez elogios aos jovens da base

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Esther Fischborn

Enviar email

Fernando Becker

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS