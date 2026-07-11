Nos pênaltis, Inter vence Juventude e conquista título do Gauchão sub-20

O Inter conquistou o título do Gauchão sub-20 neste sábado (11). Depois de empate em 1 a 1 no tempo normal, o Colorado venceu o Juventude nos pênaltis, por 5 a 4, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.
Este foi o 18° oitavo título colorado na competição. No jogo de ida, as duas equipes haviam ficado no 0 a 0.
O placar foi aberto aos 16 minutos do segundo tempo. Após escanteio cobrado pela direita por Alisson, o zagueiro Pedro Kauã, camisa 3, subiu sozinho e cabeceou para a rede — o jogador já havia marcado o gol da vitória sobre o Grêmio na semifinal.
O Juventude reagiu com as substituições e chegou ao empate aos 37 minutos: após levantamento de Nicolas Begliardi na área, o centroavante Natan ganhou pelo alto e também marcou de cabeça, levando a decisão para os pênaltis.
Nas penalidades, o goleiro do Inter, Filipe Sírio defendeu a cobrança de Kauã Costa, do Juventude.
Na sequência, Alisson, Dalla Corte, Luiz Felipe, Benjamin e Pedro Kauã converteram para o Colorado e garantiram a taça.
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