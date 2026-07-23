Na volta ao Brasileirão, Inter perde para o Cruzeiro e segue perto do Z-4

O torcedor colorado sabia que não iria encontrar um futebol de Copa do Mundo no Estádio Beira-Rio na noite desta quarta-feira (22). Mas também não esperava que o Inter repetisse os erros do primeiro semestre após mais de 50 dias sem entrar em campo. Contra o Cruzeiro, o time treinado por Paulo Pezzolano foi superado por 2 a 1 e perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão.
Com calma e sabendo aproveitar as fragilidades defensivas do Inter, a Raposa chegou aos gols com Kaio Jorge, no primeiro tempo, e Matheus Pereira, na etapa final. Carbonero até descontou e deu um breve ânimo à torcida, que vaiou o time no intervalo e após o apito final. Foram 12.266 torcedores presentes no Beira-Rio.
O Colorado volta a entrar em campo no próximo sábado (25), às 18h30min, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida será válida pela 20ª rodada do Brasileirão, que marca o começo do segundo turno da competição.
O que os colunistas de GZH disseram sobre a derrota do Inter para o Cruzeiro
A primeira escalação de Paulo Pezzolano após a Copa do Mundo surpreendeu o torcedor. O treinador escalou Anthoni no gol e voltou a adotar o esquema com três zagueiros, com Félix Torres, Mercado e Maripán, que estreou com a camisa colorada. As novidades seguiram nas laterais, já que o jovem Luiz Felipe, de 20 anos, começou na esquerda, com Bruno Gomes pelo lado direito. Do meio para frente, o Inter teve como titulares Villagra, Vitinho, Bernabei, Carbonero e Alerrandro.
O primeiro tempo
Ao pressionar a saída de bola do Cruzeiro desde os primeiros minutos, o Inter já indicava a sua postura na primeira etapa. Da mesma forma, os mineiros souberam como reagir. Logo aos dois minutos, quase abriram o placar. O goleiro Otávio lançou direto, Gabriel Pec superou a marcação de Luiz Felipe e chutou na saída de Anthoni, que defendeu. No rebote, Kaio Jorge bateu rasteiro e Mercado tirou em cima da linha.
Cinco minutos depois, foi a vez do Colorado quase marcar. Alerrandro apertou a saída de bola do goleiro adversário, que chutou em cima do centroavante. A bola rebateu e foi tirada quase dentro do gol por Matheus Henrique. Na sequência do lance, Bernabei dominou na entrada da área e finalizou para fora.
Assim como na primeira oportunidade, a Raposa aproveitou as costas da defesa colorada para abrir o placar. Aos 11 minutos, Villagra errou passe no lado esquerdo e Fagner antecipou com um lançamento para Kaio Jorge. O artilheiro do último Brasileirão superou Maripán na velocidade e bateu rasteiro na saída de Anthoni para fazer 1 a 0.
Apesar do gol, o time de Paulo Pezzolano seguiu pressionando a saída de bola dos visitantes e teve a chance de empatar aos 25 minutos. Bruno Gomes insistiu pelo lado direito e cruzou rasteiro na área. Otávio espalmou nos pés de Alerrandro, que finalizou. Para o azar da torcida colorada, Fabrício Bruno protegeu o gol e evitou o empate.
Depois, o Cruzeiro optou por não se expor tanto e tentou controlar o jogo defensivamente. Aos 43 minutos, o Inter teve a última grande chance da etapa inicial, talvez a mais clara. Carbonero, próximo da área, cortou para o meio e chutou de perna esquerda. Após desvio na defesa, a bola caiu no pé de Luiz Felipe, no lado oposto. Quase na pequena área, o jogador pegou de primeira e acertou a trave. No rebote, Carbonero cabeceou para fora.
A segunda etapa
Com as entradas de Matheus Bahia e Victor Gabriel nos lugares de Luiz Felipe e Mercado, o Inter manteve o esquema do primeiro tempo. O Cruzeiro também e foi o primeiro a levar perigo no segundo tempo. Após erro de passe no lado esquerdo, a bola caiu no pé de Matheus Pereira, que tocou para Kaio Jorge, ao lado. O centroavante viu Sinesterra livre, quase na marca do pênalti e tocou. O colombiano teve todo o tempo do mundo para finalizar, mas parou na grande defesa de Anthoni.
Três minutos depois, Bernabei teve liberdade para arriscar da intermediária, mas não acertou o alvo. A situação do Inter começou a piorar aos 13 minutos. Victor Gabriel deu uma entrada duríssima na canela de Gabriel Pec e foi expulso na hora.
Com um a mais, o Cruzeiro teve mais tranquilidade para mostrar a diferença técnica entre as duas equipes. Aos 19, Fagner foi acionado pela direita e tocou rasteiro para Matheus Pereira, na entrada da área. O camisa 10 cruzeirense teve tranquilidade para dominar e girar sobre Villagra. A finalização foi rasteira, no canto de Anthoni: 2 a 0.
Depois do segundo tempo, o Inter não teve muito o que fazer. Pezzolano reforçou o meio de campo com a entrada de Bruno Henrique e tirou Alerrandro, deixando Vitinho como referência no ataque. Aos 38 minutos, os donos da casa conseguiram descontar. Bernabei insistiu pela esquerda, cruzou rasteiro e Bruno Henrique bateu. Carbonero ficou com a sobra e cavou para cima de Otávio: 2 a 1.
Pela primeira vez na temporada, o Inter chega a três derrotas consecutivas. O time termina o primeiro turno do Brasileirão com 21 pontos, na 14ª colocação. No ano passado, quando quase foi rebaixado, o clube terminou com 24. O retorno aos jogos oficiais não foi como esperado e mostrou mais uma vez ao torcedor que o segundo semestre será difícil.
Coletiva de Paulo Pezzolano na íntegra:
Brasileirão — 19ª rodada — 22/7/2026
Inter (1)
Anthoni; Félix Torres, Mercado (Victor Gabriel, INT) e Maripán; Luiz Felipe (Matheus Bahia, INT), Bruno Gomes (Aguirre, 40’/2°T), Villagra (Paulinho, 40’/2°T) e Vitinho; Bernabei, Carbonero e Alerrandro (Bruno Henrique, 27’/2°T).
Técnico: Paulo Pezzolano
Cruzeiro (2)
Otávio; Fagner (William, 41’/2°T), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson (Wanderson, 41’/2°T) e Matheus Pereira; Gabriel Pec (Bruno Rodrigues, 16’/2°T), Sinisterra (Lucas Silva, 32’/2°T) e Kaio Jorge (Villareal, 41’/2°T).
Técnico: Artur Jorge.
GOLS: Kaio Jorge, aos 11 minutos do primeiro tempo, e Matheus Pereira, aos 19, e Carbonero, aos 38 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS: Bernabei (I); Gerson, Fagner, Matheus Pereira, Jonathan Jesus, Matheus Henrique e Lucas Silva (C).
CARTÃO VERMELHO: Victor Gabriel (I)
ARBITRAGEM: Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Neuza Ines Back e Alex Ang Ribeiro (trio paulista). VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
PÚBLICO: 12.266 (10.685 pagantes)
RENDA: R$ 238.117,00
LOCAL: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre
Próximo jogo
- Sábado, 25/7 — 18h30min
- Athletico-PR x Inter
- Arena da Baixada — Campeonato Brasileiro (19ª rodada)
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