Inter

Decepção no Beira-Rio
Notícia

Na volta ao Brasileirão, Inter perde para o Cruzeiro e segue perto do Z-4

Gols da Raposa foram marcados por Kaio Jorge e Matheus Pereira; Carbonero descontou para o Colorado

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Antonio Oliveira

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