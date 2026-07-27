Na mira do Inter: relembre como foi a primeira passagem de Iago pelo clube

Iago foi formado nas categorias de base do Colorado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter negocia a contratação do lateral-esquerdo Iago, do Bahia. O jogador revelado pelo Colorado deve chegar por empréstimo até o final desta temporada.

Essa será a segunda passagem do jogador por Porto Alegre. Iago chegou às categorias de base coloradas em 2013. Quatro temporadas depois, foi promovido pelo técnico Antonio Carlos Zago ao elenco profissional.

Na disputa da Série B, em 2017, não teve chances ao disputar a vaga na lateral com Uendel e Carlinhos. Seu jogo de estreia foi também o primeiro como titular, na vitória por 3 a 1 sobre o Criciúma, em Santa Catarina, pela extinta Primeira Liga. Nesta partida, Zago usou um time reserva e colocou outros garotos para jogar, como Valdemir e André.

No ano seguinte, no entanto, com a lesão de Uendel, assumiu a titularidade. Sob o comando de Odair Hellmann, disputou 50 partidas e foi um dos destaques colorados na temporada.

Após a disputa da Libertadores de 2019, foi vendido ao Augsburg, da Alemanha. Com a camisa do Inter, no total, foram 81 jogos, com dois gols marcados e sete assistências. Iago foi vice-campeão do Gauchão 2019, sendo escolhido como uma das revelações da competição.

Pelo Bahia

Iago está no Bahia desde julho de 2024. Com a camisa do Tricolor de Aço, foram 54 jogos, com três gols marcados e quatro assistências.

O contrato com a equipe de Salvador vai até o final de 2028. Ele ficou de fora do jogo da equipe contra o Corinthians, neste domingo (26). Na temporada, o lateral soma 11 partidas, um gol e uma assistência.