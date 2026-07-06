Mercado completa cinco anos no Inter e consolida trajetória marcada por altos e baixos

Na temporada de 2026, Mercado já participou de 18 partidas. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Gabriel Mercado alcançou neste mês a marca de cinco anos vestindo a camisa do Inter. Contratado em julho de 2021, o defensor argentino chegou ao Beira-Rio com a missão de agregar experiência ao elenco e, ao longo do período, se transformou em uma das principais referências do grupo. Atualmente, soma 159 partidas, sete gols e uma assistência pelo clube.

A contratação do zagueiro foi um pedido do então técnico Diego Aguirre. Livre no mercado após deixar o Al-Rayyan, do Catar, Mercado desembarcou em Porto Alegre trazendo no currículo passagens por River Plate, Sevilla e a participação na Copa do Mundo de 2018 pela seleção argentina.

A estreia ocorreu ainda no Campeonato Brasileiro de 2021, em empate por 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro. O argentino deixou sua marca logo no primeiro jogo pelo Colorado. Naquela temporada, participou de 12 partidas e iniciou sua adaptação ao futebol brasileiro.

O crescimento dentro da equipe aconteceu em 2022. Ao lado de Vitão, formou uma das duplas de zaga mais consistentes da competição nacional, contribuindo para a campanha que levou o Colorado ao vice-campeonato brasileiro.

Em 2023, Mercado viveu um dos anos mais marcantes da passagem pelo clube. Além das atuações seguras na defesa, o zagueiro se destacou pelos gols em momentos importantes da Libertadores. Balançou as redes contra o River Plate nas oitavas de final e também marcou diante do Fluminense na semifinal, ambos os confrontos disputados no Beira-Rio. Ao todo, anotou três gols naquela temporada.

A trajetória, porém, também foi marcada por dificuldades. Em setembro de 2024, quando atravessava boa fase, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, com rompimento do ligamento cruzado anterior. O problema exigiu cirurgia e longo período de recuperação, fazendo com que retornasse aos gramados apenas em 2025.

Mesmo após o retorno, voltou a protagonizar momentos decisivos. Na rodada final do Brasileirão de 2025, marcou um dos gols da vitória sobre o Red Bull Bragantino, resultado fundamental para garantir a permanência do Inter na Série A.

Na temporada de 2026, Mercado já participou de 18 partidas. Embora tenha convivido com uma lesão muscular no primeiro semestre, recuperou-se e segue à disposição do técnico colorado para a sequência da temporada. Com contrato válido até o final do ano, o argentino continua sendo uma das principais lideranças do elenco.