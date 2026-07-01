Meia se despede do Inter após não ter contrato renovado

Atleta estava vinculado ao Inter até o fim de junho. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter decidiu não renovar o contrato com o meia Estêvão. O vínculo encerrou no fim de junho. Desta forma, o atleta de 24 anos fica livre para negociar uma ampliação de contrato com o Ypiranga. Ele atua pelo clube de Erechim, que disputa a Série C do Brasileirão.

Revelado na base colorada, o jogador utilizou as redes sociais para se despedir do clube: "Obrigado, Internacional. Obrigado, torcida colorada. Vocês sempre serão parte da minha história!", escreveu.

O jovem subiu para os profissionais em 2022, promovido pelo técnico Mano Menezes. Foram 23 jogos e apenas um gol marcado com a camisa colorada — na goleada de 5 a 1 sobre o Nueve de Octubre, do Equador, pela Copa Sul-Americana.

Fora dos planos do clube, passou a ser emprestado em 2023, tendo defendido Vila Nova, Guarani, Inter de Limeira e São José antes de chegar ao Ypiranga.

Nesta temporada, o jogador é um dos destaques da equipe de Erechim, com oito partidas e quatro gols. Há uma negociação para a permanência no Colosso da Lagoa. A assinatura do novo vínculo depende de um reajuste salarial.