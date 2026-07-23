Meia é anunciado por novo clube e deixa o Inter

Bruno Tabata fez 69 jogos pelo Inter. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter teve mais uma saída do elenco confirmada. Nesta quinta-feira (23), o meia Bruno Tabata foi anunciado pelo Qatar SC, do Catar, por empréstimo de uma temporada.

O clube asiático poderá contratar o jogador em definitivo ao fim do vínculo. O vínculo com o Inter é válido até o fim de 2027.

Retorno

Esta será a segunda passagem de Tabata pelo Qatar SC. Entre 2023 e 2024, antes de chegar ao Inter, ele defendeu o time por empréstimo, junto ao Palmeiras.

O meia chegou ao Estádio Beira-Rio em agosto de 2024, em definitivo. Em 69 jogos, foram cinco gols marcados, além de cinco assistências. Ele também conquistou o Gauchão 2025.

Durante a passagem de dois anos, Tabata não conseguiu se firmar como titular e foi, na maioria das vezes, uma alternativa para o segundo tempo.