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Matheus Cunha celebra estreia pelo Inter e elogia partida contra o Flamengo: "Fizemos um grande trabalho"

Goleiro participou do seu primeiro confronto com a camisa colorada e ficou satisfeito com a atuação individual

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