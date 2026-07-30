Matheus Cunha celebra estreia pelo Inter e elogia partida contra o Flamengo: "Fizemos um grande trabalho"

Matheus Cunha realizou um total de quatro defesas durante o duelo contra o Flamengo, no Beira-Rio. Renan Mattos / Grupo RBS

O Beira-Rio contou com um novo estreante na noite desta quarta-feira (29). O goleiro Matheus Cunha jogou a sua primeira partida pelo Inter desde a chegada em Porto Alegre e ficou satisfeito com a atuação individual e coletiva no empate em 1 a 1 contra o Flamengo, seu ex-clube, em jogo válido pelo Brasileirão.

Cunha foi bastante exigido durante o confronto contra os cariocas e, apesar do gol sofrido no segundo tempo, realizou um total de quatro defesas. Atuação esta que foi caracterizada como "segura" pelo jogador.

— Acho que foi uma estreia segura, onde eu pude fazer um bom jogo, faziam três meses que eu não jogava. Agora é seguir trabalhando, seguir evoluindo para poder ajudar o Inter — disse o jogador que ainda engrandeceu a atuação colorada:

— Sabemos da dificuldade desse jogo, já tive do outro lado, no Flamengo. Sabemos a dificuldade da equipe qualificada que o Flamengo tem, mas a gente também tem uma grande equipe e fizemos um grande trabalho.

O retorno aos gramados após passar um período no banco enquanto estava no Cruzeiro serviu como uma ferramenta carregada de confiança ao arqueiro.

— A estreia me dá mais confiança. E outra, conheço todo o departamento de futebol. Já tive a oportunidade, como dizem, de trabalhar com o Rogério Maia (preparador de goleiros) e com o Dudu (Eduardo Malgarejo, auxiliar de preparação de goleiros). Agora é seguir trabalhando e confiando nos dois pra poder desempenhar um bom futebol — pontuou.