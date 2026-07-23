"Lance maldoso": zagueiro do Inter é expulso após entrada violenta em jogador do Cruzeiro

Victor Gabriel recebeu cartão vermelho direto e foi expulso do jogo contra o Cruzeiro, nesta quarta (22), pelo retorno do Inter ao Brasileirão. O zagueiro colorado deu um carrinho no atacante Gabriel Pec aos 13 minutos do segundo tempo, no meio do campo, e "levantou" o cruzeirense.
O árbitro não parou o jogo de imediato. Após a dividida, a bola ficou com o Cruzeiro, que partiu para o ataque em velocidade. Ao notar a gravidade, o árbitro parou e ergueu o cartão vermelho para o zagueiro colorado.
Com a meia abaixada, foi possível ver sangue escorrendo pela perna do cruzeirense. Pec saiu de campo de maca e foi direto para o vestiário sem conseguir caminhar sozinho.
— Lance maldoso. O Victor Gabriel furou a canela do jogador do Cruzeiro com as travas da chuteira — observou o comentarista de arbitragem de Gaúcha Esportes Diori Vasconcelos.
O Inter perdeu por 2 a 1. Com o resultado, o Colorado ficou em 14º na tabela, com 21 pontos. Pela expulsão, Victor Gabriel vira desfalque para o confronto com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na próxima rodada.
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