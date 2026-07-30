Justiça volta a impor fechamento de bares e restaurantes no entorno do Beira-Rio em dias de jogos; entenda

Nesta quarta-feira (29), o jogo entre Inter e Flamengo começou às 19h30min, horário em que os estabelecimentos precisaram fechar as portas. Rochane Carvalho / Agencia RBS

Bares e restaurantes localizados em frente ao Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, precisaram novamente encerrar o funcionamento mais cedo na noite de quarta-feira (29), após determinação da Justiça. O Ministério Público moveu uma ação contra os estabelecimentos no fim de abril, após reclamações de moradores do bairro Menino Deus sobre perturbação do sossego.

De acordo com a Prefeitura, são oito estabelecimentos, todos localizados na avenida Padre Cacique, que estão enquadrados por poluição sonora excessiva.

Em maio, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) emitiu uma liminar atendo ao pedido de restrição de horário em dias de jogos e determinando outras adequações a partir do retorno do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira (29), o jogo entre Inter e Flamengo começou às 19h30min, horário em que os estabelecimentos precisaram fechar as portas.

O cenário de bares fechados já havia ocorrido na quarta (22) passada durante partida entre Inter e Cruzeiro, a primeira disputada após a parada para a Copa do Mundo. De acordo com a decisão judicial, os estabelecimentos precisam encerrar o funcionamento no mesmo horário de início das partidas e devem permanecer fechados até duas horas após o apito final.

A Prefeitura de Porto Alegre também foi alvo da ação e ficou obrigada a fiscalizar a atividade no local, especialmente quanto ao cumprimento de alvarás, emissão sonora, ocupação de calçadas e funcionamento irregular. Após cada operação, o município deverá apresentar relatório detalhado, contendo informações sobre os agentes envolvidos, locais e horários das medições.

"A gente vive dos jogos do Inter há muitos anos"

No início desta semana, chegou haver comemoração por parte dos empresários após a justiça conceder parcialmente um pedido de reconsideração da decisão original. Com a decisão liminar deferida em 22 de julho, havia o entendimento de que todos os bares poderiam operar nesta quarta, mesmo que de maneira limitada.

No entanto, conforme apurado pela reportagem, o Tribunal de Justiça acolheu apenas o pedido de reconsideração apresentado por Tiago Sérgio Fernandes, proprietário do Boteco Colorado I e Boteco Colorado II. Na nova decisão, considerada excepcional e provisória, foi permitido que os bares citados pudessem operar durante as próximas quatro partidas, mas com horário pré-determinado. O Ministério Público afirmou que segue acompanhando o caso está avaliando esta decisão.

— A gente vive dos jogos do Internacional há muitos anos. Isso vai demandar demissão de funcionários e se vamos conseguir continuar com a operação. Durante a semana nós sabíamos que poderia ir até às 23h e agora ficamos sabendo que só um vai poder abrir — relatou Leandro Mateus Mendes, sócio proprietário do Bar do Celeiro.

Para os próximos jogos estão definidos os seguintes horários:

2 de agosto – Inter x Corinthians (até às 23h)

17 de agosto – Inter x Remo (até às 22h)

22 de agosto – Inter x Atlético-MG (até às 23h)

A decisão estabelece que, ao atingir esses horários, o Boteco Colorado I e II deverão encerrar integralmente o atendimento ao público e a venda de alimentos e bebidas para consumo no local e no entorno imediato, além de recolher mesas, cadeiras, caixas térmicas, churrasqueiras, equipamentos e demais estruturas de apoio externas.

Houve princípio de confusão entre Fernandes e agentes de fiscalização da Prefeitura. Os bares chegaram a ser fechados no começo da partida, antes que o proprietário pudesse apresentar a liminar que permitia o funcionamento.

— Eu trabalho uma vez por semana, são três ou quatro jogos por mês. Na semana passada eu não pude abrir e sofri um impacto de R$ 5 mil. São quase dez pessoas trabalhando comigo. Eu nunca recebi multa, nem tive nenhuma reunião sobre barulho — reclama Fernandes.

O torcedor e técnico de enfermagem Cristopher Dutra, 30 anos, aguardava o começo da partida em um dos bares e desaprova a decisão.

— Tem pessoas que não conseguem ingresso e querem acompanhar o jogo aqui na frente, nos bares, e agora não consegue. Como não tem como beber lá dentro (no estádio) a gente costuma ficar aqui e não vai dar também.

Nota da Prefeitura:

Em cumprimento à decisão judicial que acolheu o pedido liminar do Ministério Público, a Prefeitura de Porto Alegre elaborou um plano integrado de ordenamento para o entorno do Estádio Beira-Rio nos dias de jogos. A iniciativa reúne as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Meio Ambiente e Segurança.

Na primeira operação, a Secretaria Executiva de Fiscalização (Sefis) atuou com dois trios de fiscais, das 17h à 1h. Das nove notificações previstas, seis foram emitidas. Os outros três estabelecimentos não estavam em funcionamento no momento da fiscalização. As determinações foram atendidas, sem resistência ou registro de intercorrências.

Novas operações integradas serão realizadas nos próximos dias de jogos, durante os meses de julho e agosto, para assegurar o cumprimento da decisão judicial e manter o ordenamento, a segurança e a livre circulação de pedestres na região.

Lista de bares que deverão fechar mais cedo:

Alento Bar

Torcida Nação Independente/ Irineu's Bar II

Irineu's Bar

Bar Colorado Santo Forte

Bar Dezenove Zero Nove

Boteco Colorado I

Boteco Colorado II

Bar do Celeiro