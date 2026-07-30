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Justiça volta a impor fechamento de bares e restaurantes no entorno do Beira-Rio em dias de jogos; entenda

De acordo com a Prefeitura, são oito estabelecimentos, localizados na avenida Padre Cacique

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Rochane Carvalho

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