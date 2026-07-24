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Julgamento de Victor Gabriel por lance com Gabriel Pec é marcado pelo STJD; veja data

Zagueiro será julgado por jogada violenta e pode ficar suspenso até que Gabriel Pec esteja recuperado de lesão

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