Julgamento de Victor Gabriel por lance com Gabriel Pec é marcado pelo STJD; veja data

Victor Gabriel recebeu o cartão vermelho direto por entrada no atacante do Cruzeiro. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

O zagueiro Victor Gabriel, denunciado pela Promotoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela entrada violenta no atacante Gabriel Pec, do Cruzeiro, será julgado na próxima terça-feira (28), às 10h, pela Sexta Comissão Disciplinar do Tribunal.

Denunciado por jogada violenta, o zagueiro colorado corre risco de permanecer suspenso até que Gabriel Pec possa retornar a atuar, respeitado o prazo máximo de até 180 dias.

Na denúncia apresentada na quinta (23), o subprocurador-geral Ronald Siqueira Barbosa Filho cita a súmula da equipe da arbitragem e material jornalístico para caracterizar o uso de força excessiva por parte de Victor Gabriel e a gravidade da lesão de Gabriel Pec.

O zagueiro será julgado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de jogada violenta e prevê pena de uma a seis partidas de suspensão. Mas com um agravante, previsto no parágrafo 3º do mesmo artigo.

"Na hipótese de o atingido permanecer impossibilitado de praticar a modalidade em consequência de jogada violenta grave, o infrator poderá continuar suspenso até que o atingido esteja apto a retornar ao treinamento, respeitado o prazo máximo de 180 dias", diz o trecho.

O jogador do time mineiro sofreu uma fratura na tíbia após ser atingido pelo defensor na vitória do Cruzeiro sobre o Inter, na noite de quarta-feira, no Beira-Rio. O defensor colorado recebeu cartão vermelho.

Na estreia pelo Cruzeiro, Pec fraturou a tíbia após entrada violenta de Victor Gabriel. Lucas Bubols / Cruzeiro / Divulgação

Na quinta-feira (23), o zagueiro se manifestou sobre o lance com Gabriel Pec. Em publicação nas redes sociais, disse que lamenta "profundamente" o ocorrido.

— Foi um lance infeliz. Jamais foi minha intenção causar qualquer lesão ou prejudicar um colega de profissão — postou o zagueiro.