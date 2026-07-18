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Múltiplas possibilidades
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Jovens em destaque, testes na zaga e Alan Patrick titular: o que fica do último teste do Inter

Colorado venceu o Caxias por 4 a 0 no Beira-Rio e fechou o período de jogos-treino com três vitórias e sem sofrer gol

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Antonio Oliveira

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