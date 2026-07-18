Jovens em destaque, testes na zaga e Alan Patrick titular: o que fica do último teste do Inter

Clube terminou a intertemporada com sete gols marcados e nenhum sofrido. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter fechou o período de intertemporada com três vitórias no Estádio Beira-Rio. Após superar Coritiba e Cerro Largo, do Uruguai, o Caxias foi o último adversário, na sexta-feira (17). O placar de 4 a 0 foi construído com gols de Alerrandro, João Victor e Fabrício Prado, duas vezes.

Mais uma vez, o goleiro Rochet não participou da atividade, com Anthoni sendo o escolhido para ser o titular. Ele deve seguir no time contra o Cruzeiro, na quarta-feira (22), pela 19ª rodada do Brasileirão.

O zagueiro Maripán participou da primeira partida pelo clube, apesar de não ser um jogo oficial. Ele formou a dupla titular ao lado de Juninho. No decorrer da atividade entraram Mercado, Victor Gabriel e Félix Torres. O equatoriano disputou o primeiro jogo-treino da intertemporada.

No meio de campo, a novidade foi a presença de Alan Patrick como titular, mais centralizado. No lado esquerdo, teve a companhia de Bernabei, enquanto Allex fez a meia pela direita. Atrás, Villagra e Bruno Gomes foram os volantes. No ataque, Vitinho foi o escolhido.

O time que começou a atividade teve Anthoni; Aguirre, Maripan, Juninho e Matheus Bahia; Villagra e Bruno Gomes; Allex, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho.

Base pede passagem

Fabrício Prado, de 16 anos, marcou dois gols na vitória sobre o Caxias. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Dos quatro gols marcados, três saíram dos pés de jogadores do Celeiro de Ases. João Victor marcou na metade do terceiro tempo, em chute da entrada da área. Fabrício Prado balançou as redes duas vezes, nos minutos finais do jogo. Primeiro, com passe de Mercado, depois, com assistência de Paulinho.

O centroavante de 16 anos, destaque do time sub-17 do Inter, estreou profissionalmente contra o Brasil de Pelotas, na Recopa Gaúcha. Em 2026, entre jogos do sub-20 e sub-17, ele soma 16 gols e cinco assistências.

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O desempenho na base agradou à comissão técnica de Paulo Pezzolano, que vinha testando o jovem em treinos antes da parada para a Copa do Mundo. Na intertemporada, ele participou com mais frequência das atividades do time principal.

Outro jovem que participou da atividade contra o Caxias foi o meia Gabriel Vinícius, de 18 anos, que também esteve com a delegação campeã da Recopa Gaúcha, em maio. Ele foi uma das opções mais avançadas do meio de campo por 45 minutos.

As opções no ataque

Mais uma vez, Pezzolano optou por Vitinho como referência no ataque no começo da atividade, mas viu Alerrandro entrar no decorrer do jogo e balançar as redes mais uma vez. Os dois gols em dois jogos durante a intertemporada podem credenciar o jogador para ser titular contra o Cruzeiro, recolocando Vitinho aberto no lado direito.

Fabrício Prado também ganhou pontos com os gols marcados contra o time da Serra. Por se tratar de um jogador da base, o Inter ainda mantém cautela com o atleta. Mesmo assim, pelo rápido amadurecimento, também pode ganhar minutos no segundo semestre deste ano.

Testes na defesa

Outra incógnita do time de Paulo Pezzolano para a volta do Brasileirão está na zaga. Maripán foi testado pela primeira vez e atuou no lado direito, com Juninho pela esquerda.

No segundo tempo, uma nova alternativa. As entradas de Félix Torres, Mercado e Victor Gabriel deram novas opções ao técnico uruguaio, com um possível teste com três defensores.

Caminhos para a retomada

Com base nos times testados nos três jogos-treino, o Inter começa a indicar caminhos para o time titular na retomada. Anthoni, Bernabei e Bruno Gomes começaram em todos os testes. Os dois últimos atuaram em diferentes posições.

Pelo desempenho no primeiro semestre, o argentino tende a ser utilizado como meia aberto pelo lado esquerdo, deixando a lateral para Matheus Bahia.

Já Bruno Gomes, que quase sempre foi lateral-direito no Inter, pode voltar a aparecer como segundo volante, com Villagra abrindo o setor.