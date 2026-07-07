Jovem zagueiro perde espaço no elenco e pode deixar o Inter

Defensor fez o gol colorado no Gre-Nal pelo Gauchão sub-20. Nathan Bizotto / Internacional / Divulgação

Formado na base do Inter, o jovem zagueiro Pedro Kauã pode trocar de ares no segundo semestre. Com a perda de espaço na hierarquia do elenco a partir da contratação do chileno Maripán, o estafe não descarta a saída para outro clube para que o jovem atleta volte a ter ritmo de jogo.

Aos 20 anos de idade, o defensor foi relacionado em alguns jogos da equipe principal pelo técnico Paulo Pezzolano. No entanto, foi utilizado uma única vez, nos minutos finais da vitória sobre o Novo Hamburgo, na estreia do Gauchão deste ano. O vínculo com o Colorado expira em maio de 2027.

Durante a intertemporada, Pedro Kauã foi cedido à equipe sub-20 para atuar no campeonato estadual da categoria. No jogo de ida da semifinal, contra o Grêmio, em Eldorado do Sul, foi responsável pelo gol da vitória por 1 a 0, mas acabou expulso ao receber o segundo cartão amarelo após a comemoração.

O zagueiro voltou a ser utilizado no empate em 0 a 0 com o Juventude, no primeiro jogo da decisão, em Caxias do Sul, no último sábado (4). O duelo da volta está marcado para o próximo sábado (11), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Além de Maripán, o elenco profissional do Inter conta também com os zagueiros Gabriel Mercado, Félix Torres, Victor Gabriel, Juninho e Clayton Sampaio.