Jogo-treino entre Inter e São José é cancelado; saiba o motivo

Inter se reapresentou no dia 22 de julho. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Um dos jogos-treinos marcados pelo Inter durante a intertemporada foi cancelado. A partida contra o São José, que aconteceria na próxima quarta-feira (8), no CT Parque Gigante, não será mais realizada.

A decisão partiu do São José, que tem jogos válidos pela terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, entre a data. Neste sábado (4) e no dia 12, a equipe enfrentará a Portuguesa-RJ.

Justificativa

Segundo o clube, as partidas são decisivas para a sequência do ano da equipe, que não pode correr o risco de perder jogadores por eventuais lesões.

Troca no adversário

O Inter fechou um jogo-treino com outro time para enfrentar na mesma data. O adversário ainda não foi divulgado pelo clube.

Programação

O Inter ainda terá outros três jogos-treino. Primeiro, jogará contra o Coritiba neste sábado (4), às 11h, no Beira-Rio. Depois, jogará contra o São Paulo, no dia 11, também no estádio colorado.

Por fim, terá um confronto diante do Caxias, no dia 17 de julho, uma sexta-feira, no CT Parque Gigante.