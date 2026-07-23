Jogo, cotação, opinião e o que disse Pezzolano: veja tudo sobre a derrota do Inter para o Cruzeiro

Inter não conseguiu somar pontos no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

O retorno do Inter ao Brasileirão, após a pausa da Copa do Mundo, ficou longe do esperado. No Beira-Rio, o time comandado por Paulo Pezzolano perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, nesta quarta-feira (22), pela 19ª rodada da competição nacional.

Kaio Jorge abriu o placar para a Raposa no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o zagueiro Victor Gabriel cometeu uma falta dura em Gabriel Pec e acabou expulso. Com um a mais, o Cruzeiro ampliou com Matheus Pereira. Carbonero descontou no final.

Com o tropeço diante de sua torcida, o Colorado permaneceu com 21 pontos e perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Abaixo você confere um resumo da derrota do Inter.

Tabela do Brasileirão

A partida em imagens

Como foi o jogo?

O Inter voltou a campo, após a pausa para a Copa do Mundo, com novidades. O técnico Paulo Pezzolano optou por uma formação com três zagueiros, promovendo a estreia do chileno Maripán. Outra novidade foi a presença do jovem Luiz Felipe entre os titulares. As mudanças, porém, não surtiram o efeito esperado.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, Kaio Jorge venceu Maripán na velocidade e, cara a cara com Anthoni, tocou na saída do goleiro para abrir o placar para o Cruzeiro. O Inter teve uma grande oportunidade de empatar com Alerrandro, mas o zagueiro Jonathan Jesus salvou em cima da linha. No restante da primeira etapa, o Colorado criou mais chances do que o adversário, mas voltou a pecar nas finalizações.

No segundo tempo, o Inter manteve maior volume de jogo. No entanto, aos 13 minutos, Victor Gabriel foi expulso após uma entrada muito forte em Gabriel Pec. Com um jogador a menos, a equipe viu o Cruzeiro ampliar aos 18, com Matheus Pereira. O Inter descontou aos 38, com Carbonero.

Melhores momentos

Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter

Victor Gabriel foi o jogador que recebeu a pior nota na derrota do Inter na cotação de ZH. O jogador teve apenas 13 minutos em campo e foi expulso por falta duríssima em Gabriel Pec, recendo nota 3,5 ao final do confronto. Autor do único gol do Inter, Carbonero recebeu a maior nota: 6,5.

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O que disse Pezzolano

O técnico Paulo Pezzolano voltou a reconhecer as dificuldades. Sobre o jogo, o técnico disse que gostou do primeiro tempo, no qual viu o Inter "muito superior". Lamentou as chances perdidas, e admitiu que a expulsão de Victor Gabriel tornou o cenário ainda mais complicado:

— Seguir trabalhando para converter as oportunidades. Com jogador expulso fica tudo muito mais difícil. Pagamos caro — lamentou.

Próximo jogo do Inter

Com o tropeço em casa, o Colorado permanece na 14ª posição, com 21 pontos, apenas um a mais do que o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. O próximo compromisso é no sábado (25), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.