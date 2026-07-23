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Jogo, cotação, opinião e o que disse Pezzolano: veja tudo sobre a derrota do Inter para o Cruzeiro

Colorado perdeu em casa por 2 a 1 e segue perto da zona de rebaixamento

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