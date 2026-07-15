Jogador treina separado e pode ser mais um a deixar o Inter na metade do ano

Clayton Sampaio chegou ao Inter em agosto de 2024. Divulgação / Inter

O Inter tem mais um jogador fora dos planos para a sequência da temporada. O zagueiro Clayton Sampaio está treinando separado do restante do elenco colorado e pode ser negociado.

O defensor de 26 anos chegou ao Inter em agosto de 2024, após passagem pelo AVS, de Portugal. Desde então, disputou apenas 26 jogos e não se firmou como titular com os treinadores que passaram pelo clube.

Em 2026, o jogador foi utilizado por Paulo Pezzolano em cinco jogos, sendo quatro do Gauchão e um pela Recopa Gaúcha, contra o Brasil de Pelotas. No Brasileirão, foi a quinta opção do setor e acabou não entrando.

Desde o começo da intertemporada, o Inter trabalha para tentar negociar o jogador, que tem contrato com o clube gaúcho até o fim de 2028.

Outra prova de que o zagueiro não está nos planos de Paulo Pezzolano é que o jovem Pedro Kauã, de 20 anos, foi utilizado no segundo tempo do jogo-treino contra o Cerro Largo, no Beira-Rio, para entrar ao lado de Juninho. Eles formaram a dupla de zaga reserva na atividade.

No momento, o técnico uruguaio trabalha com seis zagueiros para a sequência da temporada: Félix Torres, Juninho, Maripán, Mercado, Pedro Kauã e Victor Gabriel.