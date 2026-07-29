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Lesão grave

"Jamais faria isso por maldade": Victor Gabriel pede desculpas a Pec no Instagram; veja íntegra

Zagueiro foi punido com suspensão preventiva e só pode voltar a jogar quando atacante estiver recuperado

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Estadão Conteúdo

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