Inter x Flamengo: horário, onde assistir ao vivo e escalações pelo Brasileirão

Inter x Flamengo: tudo sobre o jogo da 21ª rodada do Brasileirão 2026. ArteZH

Inter e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30min, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de derrota para o Athletico-PR, por 2 a 0, na última rodada. Já o Rubro-negro empatou, em 1 a 1, com o São Paulo, também na 20ª rodada.

Prováveis escalações para Inter x Flamengo

Inter: Anthoni; Félix Torres, Mercado e Maripan; Vitinho, Villagra, Bruno Gomes, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Lorran (Arrascaeta); Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem para Inter x Flamengo

Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP). VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

Onde assistir a Inter x Flamengo

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A Amazon Prime anuncia a transmissão.

Como chegam Inter e Flamengo

Inter

O time colorado inicia a 21ª rodada como o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O saldo de gols coloca o Inter à frente de Vasco e Remo, que também somam 21 pontos.

Para este jogo, o técnico Paulo Pezzolano retorna à casamata, após ser liberado dos compromissos colorados por conta do falecimento da sua mãe.

Flamengo

A equipe rubro-negra segue na vice-liderança do Brasileirão, com seis pontos a menos do que o Palmeiras, primeiro colocado. O Flamengo também vem de três jogos de invencibilidade.

Para este jogo, o técnico Leonardo Jardim vai ter o retorno do meia Carrascal, que cumpriu suspensão diante do São Paulo. Luiz Araújo, Paquetá e Plata, lesionados, devem seguir fora.

Ingressos para Inter x Flamengo

- / Divulgação/Inter

INGRESSOS CORAÇÃO DO GIGANTE (CONFORME DISPONIBILIDADE):

O reconhecimento facial é obrigatório para maiores de 16 anos. O processo será solicitado após a compra. O ingresso só estará válido com o reconhecimento facial aprovado.

App Coração do Gigante, nas lojas Apple e Google Play

Bilheteria: Localizada no andar térreo do Edifício-Garagem.

Funcionamento: 29/07 das 10:00 até o final do primeiro tempo.