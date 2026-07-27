Inter x Flamengo: horário, onde assistir ao vivo e escalações pelo Brasileirão

Inter e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30min, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem de derrota para o Athletico-PR, por 2 a 0, na última rodada. Já o Rubro-negro empatou, em 1 a 1, com o São Paulo, também na 20ª rodada.
Prováveis escalações para Inter x Flamengo
Inter: Anthoni; Félix Torres, Mercado e Maripan; Vitinho, Villagra, Bruno Gomes, Bernabei e Matheus Bahia; Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Lorran (Arrascaeta); Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
Arbitragem para Inter x Flamengo
Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP). VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
Onde assistir a Inter x Flamengo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Amazon Prime anuncia a transmissão.
Como chegam Inter e Flamengo
Inter
O time colorado inicia a 21ª rodada como o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O saldo de gols coloca o Inter à frente de Vasco e Remo, que também somam 21 pontos.
Para este jogo, o técnico Paulo Pezzolano retorna à casamata, após ser liberado dos compromissos colorados por conta do falecimento da sua mãe.
Flamengo
A equipe rubro-negra segue na vice-liderança do Brasileirão, com seis pontos a menos do que o Palmeiras, primeiro colocado. O Flamengo também vem de três jogos de invencibilidade.
Para este jogo, o técnico Leonardo Jardim vai ter o retorno do meia Carrascal, que cumpriu suspensão diante do São Paulo. Luiz Araújo, Paquetá e Plata, lesionados, devem seguir fora.
Ingressos para Inter x Flamengo
INGRESSOS CORAÇÃO DO GIGANTE (CONFORME DISPONIBILIDADE):
O reconhecimento facial é obrigatório para maiores de 16 anos. O processo será solicitado após a compra. O ingresso só estará válido com o reconhecimento facial aprovado.
App Coração do Gigante, nas lojas Apple e Google Play
Bilheteria: Localizada no andar térreo do Edifício-Garagem.
Funcionamento: 29/07 das 10:00 até o final do primeiro tempo.
📩 Receba as principais notícias do Inter direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Colorado.