O Inter empatou com o Flamengo por 1 a 1 nesta quarta-feira (29), no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Brasileirão. Vitinho abriu o placar para o Colorado, mas Samuel Lino empatou para o Rubro-Negro.
Com o resultado, o Inter fica na 16ª colocação da tabela, com 22 pontos. A próxima partida será contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, no domingo (2), às 19h30min, no Beira-Rio.
Veja como foi Inter x Flamengo
Tabela do Brasileirão
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