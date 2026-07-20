Inter e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30min, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio Beira-Rio.
O Colorado vem de derrota para o Bragantino, na última rodada. Já o clube mineiro empatou contra o Fluminense, antes da parada para a Copa.
Escalações para Inter x Cruzeiro
Inter: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho, João Victor, Carbonero e Allex; Vitinho (Alerrandro). Técnico: Paulo Pezzolano
Cruzeiro: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Marquinhos, Matheus Pereira e Sinisterra; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge
Arbitragem para Inter x Cruzeiro
Flávio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Neuza Inês Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP). VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Onde assistir a Inter x Cruzeiro
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.
Como chegam Inter x Cruzeiro
Inter
O Colorado fez testes durante a Copa do Mundo e o técnico Paulo Pezzolano ainda não tem o time definido para o retorno. Uma das novidades deve ser Vitinho atuando como falso nove.
Bruno Henrique, Alan Patrick e Alerrandro podem aparecer como titulares. Eles fizeram uma preparação física diferenciada e ganharam espaço nos últimos amistosos.
Cruzeiro
Foram oito saídas do clube mineiro durante a Copa do Mundo e apenas duas chegadas. Um dos contratados foi Gabriel Rojas, para suprir a saída do lateral-esquerdo Kaiki.
Outro nome contratado foi Gabriel Pec, que estava no futebol dos EUA. O técnico Artur Jorge, no entanto, deve manter boa parte do time que estava jogando antes da Copa.
Ingressos para Inter x Cruzeiro
Os ingressos para a partida estão disponíveis no Mundo Colorado e para todos os tipos de torcedores. O acesso é exclusivo com biometria facial.
Para a área Coração do Gigante, acesse aqui. As bilheterias físicas estão localizadas no andar térreo do Edifício Garagem e funcionam até o final do primeiro tempo. A venda pelo site e pelo app se encerra aos 30 minutos do primeiro tempo.
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