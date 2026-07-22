Inter e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30min, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio Beira-Rio.
O Colorado vem de derrota para o Bragantino, na última rodada. Já o clube mineiro empatou contra o Fluminense, antes da parada para a Copa.
Escalações confirmadas para Inter x Cruzeiro
Inter: Anthoni; Felix Torres, Mercado e Maripán; Luiz Felipe, Bruno Gomes, Villagra, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Gabriel Pec, Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Arbitragem para Inter x Cruzeiro
Flávio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Neuza Inês Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP). VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Onde assistir a Inter x Cruzeiro
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.
Como chegam Inter x Cruzeiro
Inter
O Inter terá mudanças para o duelo desta quarta, com Paulo Pezzolano escalando o time com três zagueiros. Maripán faz sua estreia pelo clube, jogando ao lado de Felix Torres, Mercado.
Outra novidade é a entrada do jovem Luiz Felipe na equipe titular. Na frente, Alerrandro comanda o ataque.
Cruzeiro
O clube mineiro teve oito saídas durante a Copa do Mundo e apenas duas chegadas. Um dos contratados foi Gabriel Rojas, para suprir a saída do lateral-esquerdo Kaiki Bruno, vendido para o Como, da Itália.
O outro contratado foi Gabriel Pec, que estava no futebol dos EUA. Os dois foram confirmados para o duelo.
Ingressos para Inter x Cruzeiro
Os ingressos para a partida estão disponíveis no Mundo Colorado e para todos os tipos de torcedores. O acesso é exclusivo com biometria facial.
Para a área Coração do Gigante, acesse aqui. As bilheterias físicas estão localizadas no andar térreo do Edifício Garagem e funcionam até o final do primeiro tempo. A venda pelo site e pelo app se encerra aos 30 minutos do primeiro tempo.
Veja os valores abaixo
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