Inter x Cruzeiro ao vivo na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe  

O Inter foi derrotado pelo Cruzeiro, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (22), no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida foi válida pela 19ª rodada do Brasileirão.

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Os lances de Inter x Cruzeiro

Inter x Cruzeiro se enfrentam pelo Brasileirão. ArteZH

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