Inter x Corinthians: tudo sobre o jogo da Copa do Brasil 2026. ArteZH

Inter e Corinthians se enfrentam neste domingo (2), às 19h30min, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem da classificação sobre o Athletic-MG na última fase da competição. Já o Timão eliminou o Barra na quinta etapa da competição.

Escalações para Inter x Corinthians

Inter: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Carillo (Yuri Alberto). Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem para Inter x Corinthians

Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Onde assistir a Inter x Corinthians

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h15min, com Mirassol x Grêmio;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h30min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A Amazon Prime anuncia a transmissão.

Como chegam Inter e Corinthians

Inter

O Inter vem de um empate com boa atuação diante do Flamengo na última rodada do Brasileirão. Mais uma vez jogando em casa, o Colorado deve ter a manutenção da equipe que jogou a última partida.

O goleiro Rochet e o volante Thiago Maia, lesionados, devem seguir fora. Assim como o zagueiro Victor Gabriel, que foi punido pelo STJD pela falta em Gabriel Pec, pelo Brasileirão.

Corinthians

O Corinthians preservou titulares no último jogo do Brasileirão visando a Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz utilizou apenas Hugo Souza, Raniele e Matheuzinho entre os 11 no empate em 0 a 0 com o Furacão.

Para este jogo, Yuri Alberto é dúvida. O atacante deixou o jogo contra o Athletico-PR sentindo dores na coxa e será reavaliado pelo departamento médico.

Ingressos para Inter x Corinthians

- / Inter/Divulgação