Inter e Corinthians se enfrentam neste domingo (2), às 19h30min, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.
O Colorado vem da classificação sobre o Athletic-MG na última fase da competição. Já o Timão eliminou o Barra na quinta etapa da competição.
Escalações para Inter x Corinthians
Inter: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Carillo (Yuri Alberto). Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem para Inter x Corinthians
Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
Onde assistir a Inter x Corinthians
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h15min, com Mirassol x Grêmio;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h30min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A Amazon Prime anuncia a transmissão.
Como chegam Inter e Corinthians
Inter
O Inter vem de um empate com boa atuação diante do Flamengo na última rodada do Brasileirão. Mais uma vez jogando em casa, o Colorado deve ter a manutenção da equipe que jogou a última partida.
O goleiro Rochet e o volante Thiago Maia, lesionados, devem seguir fora. Assim como o zagueiro Victor Gabriel, que foi punido pelo STJD pela falta em Gabriel Pec, pelo Brasileirão.
Corinthians
O Corinthians preservou titulares no último jogo do Brasileirão visando a Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz utilizou apenas Hugo Souza, Raniele e Matheuzinho entre os 11 no empate em 0 a 0 com o Furacão.
Para este jogo, Yuri Alberto é dúvida. O atacante deixou o jogo contra o Athletico-PR sentindo dores na coxa e será reavaliado pelo departamento médico.
Ingressos para Inter x Corinthians
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