Inter x Cerro Largo-URU: veja gols e os melhores momentos do amistoso

O Inter venceu o jogo-treino contra o Cerro Largo-URU por 2 a 0 nesta quarta-feira (8). No Beira-Rio, com portões fechados para torcedores e imprensa, Vitinho e Alerrandro balançaram as redes. O clube divulgou os melhores momentos da partida (veja no vídeo acima).
Paulo Pezzolano fez alterações no time titular em relação ao que iniciou o jogo-treino contra o Coritiba. O Inter entrou em campo com Anthoni; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Gomes, Paulinho, João Victor, Carbonero e Allex; Vitinho. O confronto foi disputado em dois tempos de 45 minutos, com substituições ilimitadas.
Esse foi o segundo teste da intertemporada. O próximo é no sábado (11), contra o São Paulo, no Beira-Rio. Depois, o Inter encara o Caxias, em 17 de julho, uma sexta, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar