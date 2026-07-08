Inter

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Inter vence time uruguaio em segundo jogo-treino da intertemporada

Vitinho e Alerrandro marcaram os gols da vitória colorada contra o Cerro Largo

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Antonio Oliveira

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Lucas Arruda

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