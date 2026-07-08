Inter vence time uruguaio em segundo jogo-treino da intertemporada

O Inter venceu o segundo teste da intertemporada. Na tarde desta quarta-feira (8), a equipe de Paulo Pezzolano derrotou o Cerro Largo, do Uruguai, por 2 a 0, no Estádio Beira-Rio. A partida não contou com a presença da torcida nem da imprensa.
O confronto foi disputado em dois tempos de 45 minutos, com substituições ilimitadas. Os gols foram marcados por Vitinho e por Alerrandro.
O primeiro gol saiu nos minutos iniciais da atividade, a partir de uma arrancada pelo lado direito. Vitinho recebeu passe em profundidade e fez o gol. O segundo foi marcado pelo centroavante, de cabeça, após cruzamento de Matheus Bahia.
Paulo Pezzolano fez alterações no time titular em relação ao que iniciou o jogo-treino contra o Coritiba. O Inter entrou em campo com Anthoni; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Gomes, Paulinho, João Victor, Carbonero e Allex; Vitinho.
O esquema tático foi o mesmo do último teste, com Bruno Gomes sendo testado no meio de campo, Bernabei na lateral esquerda e Allex como meia mais avançado pelo lado esquerdo. No decorrer da atividade, Pezzolano utilizou outras variações e testou outros jogadores. Uma das ausências foi o goleiro Rochet.
Próximos testes
O Inter volta a entrar em campo no sábado (11), contra o São Paulo, no Beira-Rio. Depois, encara o Caxias, no dia 17 de julho, uma sexta-feira, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre.
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