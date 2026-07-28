Inter vê negociação por lateral-esquerdo esfriar, e atleta deve ter outro destino

Iago deve concretizar sua ida para o São Paulo. Rafael Rodrigues / Bahia,divulgação

A negociação entre o Inter e o lateral-esquerdo Iago não deve ser concluída. O jogador teria aceitado uma proposta superior do São Paulo, mesmo após estar apalavrado com o clube colorado, e deve ter o clube paulista como destino. A informação foi divulgada pelo jornalista Vagner Martins.

O Inter buscava o retorno de Iago para ampliar as opções para a lateral esquerda, já que Bernabei é tratado como um meia-atacante no atual elenco. O argentino, inclusive, é o artilheiro da equipe na temporada após a saída do centroavante Rafael Borré.

Formado nas categorias de base do Inter, Iago conquistou o extinto Campeonato Brasileiro de Aspirantes com a camisa colorada e subiu ao time profissional em 2017. No ano seguinte, foi destaque da campanha de retorno do Inter à Série A, que terminou com o celebrado terceiro lugar e a vaga direta na Libertadores.