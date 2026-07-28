Inter usou áudio de perfil de paródia do VAR para defender Victor Gabriel no STJD; entenda

Gabriel Pec deixou o gramado do Beira-Rio lesionado após entrada de Victor Gabriel. Renan Mattos / Agencia RBS

Os advogados do Inter usaram o vídeo de uma página de paródia como se fosse do VAR na defesa ao zagueiro Victor Gabriel pela expulsão contra o Cruzeiro em sessão nesta terça-feira (28), no STJD. O áudio não é o da cabine do árbitro de vídeo e sim do perfil O VAR Brasileiro no Instagram.

Parte da defesa do jogador foi baseada no diálogo do vídeo, que não era verdadeiro. A auditora Aline Gonçalves informou sobre o material. E os advogados solicitaram que ela fosse excluída das provas. Ao final do julgamento, o advogado Rogério Pastl declarou:

— Não se trata de uma prova falsa. Eventualmente pode ter acontecido alguma inadvertência, alguma falta de checagem. Em nenhum momento houve algum dolo ou má fé por parte do Internacional ou da defesa. Vamos tentar esclarecer isso no período que se segue da mesma maneira como sempre atuamos nesse tribunal.

O auditor Rodrigo Steinmann Bayer afirmou que pedirá à comissão de arbitragem que envie o áudio original do VAR. A reportagem também solicitou à CBF o envio do áudio.

Veja o momento em que o áudio é utilizado