Inter teve apenas quatro vitórias na Arena da Baixada neste século; veja o retrospecto

Partida ocorre a partir das 18h30min. Vitor Silva / Botafogo,Divulgação

Neste sábado (25), o Inter encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 20º rodada do Brasileirão, às 18h30min. Precisando somar pontos para se afastar da zona do rebaixamento, o Colorado tem o desafio de enfrentar o terceiro colocado, que é um dos melhores mandantes do campeonato.

O histórico do confronto é favorável aos paranaenses. Neste século (desde 2001), o Inter foi 20 vezes à Arena da Baixada e saiu derrotado em 12 partidas. Foram apenas quatro vitórias coloradas e quatro empates nos últimos 25 anos.

O último duelo no estádio foi em 2024, pela terceira rodada do Brasileirão. O Furacão venceu o Inter por 1 a 0. Ao final daquela temporada, o Athletico-PR foi rebaixado para a Série B. Por isso, as equipes só voltaram a se encontrar neste ano.

Mas o principal jogo da história do confronto é a final da Copa do Brasil 2019. O Athletico-PR venceu o jogo de ida na Arena da Baixada por 1 a 0 e confirmou o título na volta, no Beira-Rio, com vitória por 2 a 1.

A partida pela 20ª rodada dá início ao segundo turno do Brasileirão para os clubes. Na primeira rodada, o Athletico-PR venceu o Inter por 1 a 0 no Beira-Rio.

Inter na Arena da Baixada neste século

Jogos: 20

Vitórias: 4

Empates: 4

Derrotas: 12