Inter tenta vender "maior contratação de 2025" para avançar por novo centroavante

Alex Arce é o artilheiro da Libertadores. Independiente Rivadavia / Divulgação

O sonho de momento do Inter para ser o novo centroavante é Alex Arce, artilheiro da Libertadores, com oito gols, pelo Rivadavia, da Argentina, que pede U$S 3,5 milhões. O dinheiro não está disponível nos cofres. A estratégia da direção, mesmo com a dificuldade econômica, é fazer caixa vendendo o maior reforço de 2025 para investir no atleta.

Segundo apurou Zero Hora, o Colorado trata a negociação como complexa. O Rivadavia pede a quantia praticamente à vista. A transferência de Borré para o River Plate resultou praticamente nos mesmos valores, mas foi utilizado para quitar dívidas urgentes, principalmente referente a salários e direitos de imagem.

O Inter prometeu fazer uma nova investida pelo paraguaio, que foi convocado à Copa do Mundo, na próxima semana. O objetivo é tentar fechar a saída em definitivo de Alan Rodríguez, meia uruguaio, buscado em agosto do ano passado por U$S 4 milhões. O que deu a ele o status de grande contratação.

Era grande a expectativa por ele, o que não se concretizou. O recurso seria destinado na tentativa por Arce.

Apesar do desejo do jogador em atuar no Beira-Rio pela vitrine e oferta salarial, há um regressão no otimismo da negociação. O nome não é descartado como outros especulados, mas envolvidos nas tratativas ressaltam as dificuldades para concretizar a operação.