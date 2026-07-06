Inter tem retorno de dois jogadores em treino nesta segunda-feira

Rochet voltou aos treinos no CT Parque Gigante. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O treino do Inter desta segunda-feira (6) contou com duas novidades em relação às últimas atividades. O goleiro Rochet e o zagueiro Félix Torres se reapresentaram após a disputa da Copa do Mundo e foram reintegrados ao elenco.

O elenco iniciou o dia com atividades físicas na academia. Depois, os atletas foram para o campo do CT Parque Gigante e realizaram trabalhos de posse de bola, construção ofensiva e finalizações.

Rochet deixou o Mundial mais cedo, já que o Uruguai foi eliminado na fase de grupos, após dois empates e uma derrota. O goleiro esteve em campo apenas no segundo tempo da derrota para a Espanha por 1 a 0.

Félix Torres voltou após a fase de 16 avos de final, quando o Equador foi derrotado pelo México por 2 a 0. O zagueiro do Inter disputou poucos minutos ao entrar no fim da partida contra a Alemanha, pela última rodada da fase de grupos.

A dupla tem contrato com o Inter até o fim deste ano. Félix Torres está emprestado pelo Corinthians. Já Rochet pertence ao clube gaúcho e tem uma cláusula de renovação por mais uma temporada com base no número de partidas disputadas. Sendo assim, ele não pode assinar um pré-contrato com outra equipe, no momento.

Próximas partidas

O próximo compromisso do Inter é nesta quarta-feira (8), contra o Cerro Largo, em jogo-treino a ser disputado no Estádio Beira-Rio. Depois, o time enfrentará São Paulo e Caxias, também em Porto Alegre.

No último sábado (4), o Inter venceu o Coritiba por 1 a 0, no Beira-Rio, com gol marcado por Gabriel Mercado.