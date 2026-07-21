Inter tem confronto direto na volta do Brasileirão e adota discurso de "entregar mais" na competição

Inter se reapresentou em 22 de junho e deu início à intertemporada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Com o apoio do torcedor, o Inter volta a entrar em campo de forma oficial nesta quarta-feira (22). O jogo contra o Cruzeiro, no Beira-Rio, marca o retorno do time após a Copa do Mundo, mas também o começo de um segundo semestre que será de decisões na Copa do Brasil e disputas acirradas pela permanência na Série A do Brasileirão.

Na competição de pontos corridos, o Inter ocupa a 14ª posição, com 21 pontos, um acima da zona de rebaixamento. Nesta rodada, a equipe não pode entrar no Z-4. Mesmo assim, o jogo tem caráter decisivo por conta da proximidade dos times na tabela, separados por três pontos. O Cruzeiro é justamente o 13° colocado.

— A nossa expectativa é muito grande em relação a esse segundo semestre. Expectativa muito grande dentro daquilo que sempre foi falado, da nossa realidade do Internacional. É um ano muito difícil, nós estamos fazendo aquilo que é possível, o impossível, para que a gente consiga fazer o melhor e fazer um campeonato mais consistente. O nosso desafio é esse, entendendo a nossa realidade — disse Fabinho Soldado durante a apresentação do goleiro Matheus Cunha, na segunda-feira (20).

A meta do Inter é evitar o sofrimento enfrentado no ano passado, quando o time só escapou do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, o elenco será reforçado nesta janela de transferências e já conta com as chegadas de Matheus Cunha e Maripán. Entre os dois, apenas o zagueiro chileno já estará apto para estrear contra o Cruzeiro.

— Com esse elenco que nós temos, a gente consegue entregar um pouco mais a nível de campeonato e principalmente dentro de casa. É com esse espírito que a gente retoma esse segundo semestre — disse Fabinho Soldado.

A última partida antes da Copa do Mundo

No último jogo antes da parada para a Copa do Mundo, o Inter foi derrotado pelo Bragantino por 3 a 1, fora de casa. Amplamente dominado pelos donos da casa, o time de Paulo Pezzolano teve dificuldades na marcação e no ataque, principalmente em função da ausência de Bernabei. Aguirre fez o único gol do time no jogo.

Na ocasião, Alan Patrick foi o escolhido para substitui-lo, inclusive, iniciando no lado esquerdo, com Carbonero formando a dupla de ataque junto de Alerrandro. A estratégia não funcionou.

— Foi um jogo em que estivemos abaixo do que esperávamos. Era o mesmo time que vínhamos jogando, só não tínhamos o Bernabei, colocamos Alan Patrick. Diferentes características, mas no jogo em si, eles foram superiores — disse Pezzolano, na época, reconhecendo que o Inter mereceu perder.

Com base no time que esteve em campo, Borré e Bruno Tabata, que entraram no segundo tempo, deixaram a equipe. Os demais jogadores que atuaram contra o Bragantino estarão à disposição de Pezzolano para enfrentar o Cruzeiro.

Escalação do Inter contra o Bragantino - 31/05/2026

Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia (Allex, 40'/2ºT); Villagra (Aguirre, 24'/2ºT) e Bruno Henrique (Paulinho, 34'/2ºT); Vitinho, Alan Patrick e Carbonero (Bruno Tabata, 40'/2ºT); Alerrandro (Borré, 24'/2ºT).

O Inter da volta

Assim como contra o Bragantino, Anthoni deve ser o titular no gol por conta da situação física de Rochet, que só voltou a treinar com bola no domingo (19). Na defesa, Paulo Pezzolano ganhou a opção de Maripán e realizou diversos testes no setor nos jogos-treino da intertemporada. Por mais que o atleta possa jogar nos dois lados da zaga, ele foi testado à direita.

Do meio para frente estão alguns nomes quase certos neste retorno entre os titulares. Villagra, Carbonero e Bernabei são fortes candidatos a começarem como titulares. Também é o caso de Vitinho, que foi testado como falso nove nos testes, mas que costuma jogar aberto no lado direito. Se for utilizado na posição de origem, dará lugar a Alerrandro no ataque.

Com a titularidade de Bernabei como meia pela esquerda, Matheus Bahia deve ser o titular na lateral. No outro lado há uma dúvida. O titular Bruno Gomes foi testado mais de uma vez como volante. Ele é outro quase certo entre os titulares, mas ainda não há indicativos da posição escolhida pelo treinador. Caso vá para o meio, Aguirre começará como lateral-direito.

Serviço do jogo

Inter x Cruzeiro

Data : 22 de julho (quarta)

: 22 de julho (quarta) Horário : 21h30min

: 21h30min Local: Estádio Beira-Rio