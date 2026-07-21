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Inter tem confronto direto na volta do Brasileirão e adota discurso de "entregar mais" na competição

Equipe treinada por Paulo Pezzolano encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (22)

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Antonio Oliveira

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