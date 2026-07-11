Inter segue à espera de Thiago Maia para definir renovação

Thiago Maia em treino do Inter nesta quinta-feira (9). Ricardo Duarte / Internacional

A menos de seis meses do fim do contrato, Thiago Maia ainda não comunicou ao Inter se permanecerá no clube. A proposta de renovação está nas mãos do volante, mas a direção colorada segue à espera de uma definição.

O vínculo do jogador termina no fim deste ano. Ou seja, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Beira-Rio sem custos a partir de 1º de janeiro de 2027. Conforme apurou o ge.globo, Thiago Maia recebeu sondagem de um clube na MLS, mas não evoluiu para proposta oficial.

As conversas pela renovação ocorrem há meses. Nesse período, o Inter apresentou uma oferta ao volante, que desde então avalia se aceita ou não os termos.

Maia participou do último jogo-treino contra o Cerro Largo, do Uruguai, e aparece nas imagens das atividades da semana divulgadas pelo clube. O jogador atualmente é reserva na equipe de Paulo Pezzolano.

Ainda que renove, não há certeza de que o volante siga no clube. A ampliação do vínculo seria uma garantia ao Inter de receber uma indenização caso surja um clube interessado.

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Thiago Maia desembarcou no Beira-Rio em 2024, contratado do Flamengo. A situação, no entanto, virou um imbróglio pelo atraso do Inter em cumprir o pagamento.