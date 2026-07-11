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Fica ou sai?
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Inter segue à espera de Thiago Maia para definir renovação

Vínculo do volante com o clube termina no fim deste ano e jogador já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe

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Esther Fischborn

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