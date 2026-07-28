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Inter se manifesta após utilização de áudio fake para defender Victor Gabriel no STJD

Zagueiro colorado foi julgado por conta de uma falta em Gabriel Pec, que resultou em fratura na tíbia do jogador do Cruzeiro

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