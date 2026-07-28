Inter se manifesta após utilização de áudio fake para defender Victor Gabriel no STJD

Jogador entrou na segunda etapa da partida contra o Cruzeiro e ficou cerca de 15 minutos em campo. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter se manifestou pela primeira vez desde o julgamento do zagueiro Victor Gabriel, realizado na manhã desta terça-feira (28). O jogador foi condenado pelo STJD por conta da entrada em Gabriel Pec, que fraturou a tíbia do jogador do Cruzeiro. O zagueiro colorado foi suspenso por seis jogos ou até o adversário voltar aos treinos, com prazo de 180 dias.

O que chamou a atenção durante o julgamento é que o Inter utilizou um áudio feito por um perfil de paródia do VAR como se realmente tivesse sido dito pelos árbitros envolvidos na partida. Ainda durante o julgamento, foi informado que se tratava de uma gravação de um perfil humorístico.

Em nota publicada no site do clube, o Inter admitiu que o escritório Cravo, Pastl e Balbuena Advogados Associados se apropriou de um áudio que circulava nas redes sociais. Depois, o clube reconheceu a falha e classificou a situação como um equívoco.

Confira a nota divulgada pelo Inter

O escritório Cravo, Pastl e Balbuena Advogados Associados e o Sport Club Internacional vêm a público para prestar esclarecimentos sobre a documentação apresentada na defesa do atleta Victor Gabriel em processo perante o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com 19 anos de serviços prestados ao Clube, ao longo dos quais sempre atendeu o Sport Club Internacional de forma idônea, correta e comprometida, o escritório acabou se utilizando, na busca da defesa do atleta, de um áudio que circulava nas redes sociais.

Tanto o escritório quanto o Inter ressaltam que jamais tiveram a intenção de praticar qualquer ato motivado por má-fé no âmbito do processo em questão. Houve, sim, uma falha reconhecida na captação e utilização do conteúdo apresentado na defesa do jogador, imediatamente assumida mediante pedido expresso de retirada do áudio dos autos.

O escritório, com extensa atuação no segmento de Direito Desportivo reconhece o equívoco, assim como pretende aprimorar ainda mais seus métodos para futuros julgamentos.

O Sport Club Internacional e o escritório Cravo, Pastl e Balbuena reafirmam seu compromisso com a ética, a transparência e o respeito às instituições que regem o futebol brasileiro.