Inter repete falhas defensivas, perde para o Athletico-PR e amarga quarta derrota consecutiva no Brasileirão

Em um esporte coletivo, qualquer tipo de erro individual pode comprometer a atuação de toda uma equipe. Neste sábado (25) não foi diferente. Na Arena da Baixada, pela 20ª rodada do Brasileirão, o torcedor colorado viu o Inter repetir o que já vinha sendo apresentado. Dificuldades no ataque e falhas na defesa custaram a derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR.
O Inter foi comandado pelo auxiliar Esteban Conde. Ele substituiu Paulo Pezzolano, que viajou para acompanhar as cerimônias de despedida de sua mãe, que morreu na quinta-feira (23). Os gols dos donos da casa foram de Leozinho, no fim da primeira etapa, e de Viveros, que retomou a liderança do Campeonato Brasileiro.
Com os resultados deste sábado, o Inter é no momento o 15º colocado, com 21 pontos. O próximo compromisso da equipe será contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (29), às 19h30min, no Beira-Rio, pela 21ª rodada da competição.
Escalação
Com base no time que começou contra o Cruzeiro, no meio da semana, duas alterações foram feitas. Na zaga, Juninho assumiu o lugar de Mercado. Já na ala esquerda, Matheus Bahia retomou a titularidade e deixou o jovem Luiz Felipe no banco de reservas.
Primeiro tempo
Novamente com três zagueiros, o Inter teve uma postura mais cautelosa no primeiro tempo e conseguiu neutralizar o Athletico-PR em alguns momentos. Em outros, contou com a sorte.
Inter acerta o travessão
Com apenas três minutos, Vitinho surpreendeu e quase abriu o placar. No lado direito, próximo do meio de campo, viu Santos adiantado e resolveu mandar direto no gol. A conclusão levou perigo, mas o goleiro adversário se recuperou e espalmou. A bola bateu no travessão.
A primeira chance clara dos donos da casa saiu aos 14 minutos e deu indícios do caminho para superar a defesa colorada. Viveros foi lançado, mas Maripán se recuperou na velocidade e afastou com o pé. Na entrada da área, Leozinho recuperou a bola, entrou livre e finalizou para fora.
Com 25 minutos, Matheus Bahia lançou Bernabei no lado esquerdo, que arrancou e entrou na área. Ainda que Terán tenha tentado o desarme, o argentino conseguiu finalizar de frente para Santos, obrigando o goleiro a fazer grande defesa.
Do lado do Athletico-PR, Leozinho começou a ter mais liberdade pelo lado direito e abusou dos cruzamentos na área. Aos 34, a jogada quase terminou no gol de Viveros. O colombiano apareceu livre na área após erro de comunicação de Félix Torres e Maripán e cabeceou para fora, tirando tinta da trave.
Gol do Athletico-PR
Mas se a sorte esteve do lado colorado por quase todo o primeiro tempo, nos acréscimos ela desistiu. No meio de campo, Juninho errou a saída de bola e foi desarmado por Leozinho. Viveros escorou de cabeça, e o camisa 21 disparou em velocidade. Ele teve toda a calma do mundo para tomar a melhor decisão. Esperou o zagueiro chegar perto e bateu forte no canto de Anthoni: 1 a 0 para o Athletico-PR.
Segundo tempo
O Inter voltou para o segundo tempo com as mesmas dificuldades na criação de jogadas de ataque. Foi chegar só aos 11 minutos, após grande jogada de Cabronero, no lado direito. O colombiano serviu Alerrandro com uma cavadinha. Livre, o centroavante colorado surpreendeu. Ao invés de girar e finalizar para o gol, tentou tocar de cabeça para trás. A defesa do Athletico-PR agradeceu.
Dois minutos depois, Viveros quase marcou o segundo gol depois de um erro de Maripán na saída de bola.
Falha e gol
No minuto seguinte, ele não desperdiçou. Félix Torres foi recuar para Anthoni e não viu o centroavante próximo. O atacante aproveitou outro erro individual e só teve o trabalho de driblar o goleiro do Inter para ampliar a vantagem: 2 a 0.
Por mais que a defesa do Inter estivesse atrapalhada, o ataque até conseguiu criar outras chances. Aos 21, Vitinho lançou Carbonero pela esquerda, que entrou em boas condições na área. O jogador tocou para Bruno Henrique, no centro. Ele escorou para Aguirre, quase na marca do pênalti. O argentino chutou no meio do gol e Santos espalmou.
E demorou só um minutos para outra chegada com perigo. Do campo de defesa, Maripán lançou Alerrandro. O camisa 9 girou para cima da zaga, ficou cara a cara contra o goleiro, mas finalizou rasteiro para fora.
Entre chegadas do Athletico-PR e tentativas do Inter nos minutos finais, o jovem João Bezerra quase descontou aos 38 minutos. Alan Patrick cobrou escanteio, e o jogador de 17 anos cabeceou forte, exigindo grande defesa de Santos.
O Inter tentou, mas ficou evidente, mais uma vez, a falta de qualidade do elenco colorado. Desde a retomada, são duas derrotas, para Cruzeiro e Athletico-PR. O próximo adversário será o Flamengo, vice-líder do Brasileirão. Será preciso mostrar mais e não contar tanto com a sorte.
Brasileirão - 20ª rodada - 25/7/2026
Athletico-PR (2)
Santos; Terán, Aguirre e Esquivel; Gilberto (Benavídez, 35’/2°T), Jadson (Portilla, 35/2°T), Luiz Gustavo e Claudinho; Mendoza (João Cruz, 20’/2°T), Leozinho (Isaac, 35’/2°T) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann
Inter (0)
Anthoni; Vitinho, Félix Torres (Bruno Henrique, 17’/2°T), Maripán, Juninho e Matheus Bahia (Aguirre, 17’/2°T); Villagra (João Bezerra, 38’/2°T), Bruno Gomes e Bernabei; Carbonero e Alerrandro (Alan Patrick, 23’/2°T). Técnico: Esteban Conde
GOLS: Leozinho, aos 46 minutos do primeiro tempo, e Viveros, aos 14 minutos do segundo tempo
ARBITRAGEM: Rodrigo Jose Pereira de Lima, auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Junior e Karla Renata Cavalcanti De Santana. VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (quarteto de Pernambuco)
PÚBLICO: 27.592 torcedores
RENDA: R$ 1.324.695
LOCAL: Arena da Baixada, em Curitiba
Próximo jogo
- Quarta-feira, 29/7 — 19h30min
- Inter x Flamengo
- Beira-Rio — Campeonato Brasileiro (21ª rodada)
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