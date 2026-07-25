Inter

Na Arena da Baixada
Notícia

Inter repete falhas defensivas, perde para o Athletico-PR e amarga quarta derrota consecutiva no Brasileirão

Colorado foi derrotado por 2 a 0 em seu primeiro jogo pelo returno da competição

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Antonio Oliveira

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