Inter renova contrato de promessas da base

João Victor e Luiz Felipe estão entre os jovens que terão mais oportunidades na sequência da temporada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter assinou nesta quinta-feira (16) a renovação de dois jogadores oriundos das categorias de base do clube. O lateral-esquerdo Luiz Felipe, de 20 anos, e o atacante João Victor, 18, assinaram novos vínculos com o Colorado.

João Victor tinha contrato até o fim de 2027 e renovou até o término de 2029. O jogador foi titular nos dois últimos jogos-treino da equipe como meia aberto pelo lado direito. No Gauchão deste ano, foi utilizado em algumas partidas e chegou a marcar um gol.

Já Luiz Felipe, que tinha vínculo até o fim de 2026, assinou um novo contrato até 2030. O lateral também participou das duas atividades durante a intertemporada e foi titular na conquista da Recopa Gaúcha deste ano, contra o Brasil de Pelotas.

Em ambos os contratos, o Inter terá a prioridade de renovação por mais dois anos. Além disso, os jogadores passam a ter multa de 60 milhões de euros para o futebol do Exterior.

Os irmãos têm treinado com o time principal desde o começo da intertemporada, em 22 de junho, e devem receber mais oportunidades neste segundo semestre.