Inter renova contrato de camisa 10 das categorias de base

Jogador pode ter mais oportunidades entre os profissionais no segundo semestre. Inter / Divulgação

O Inter anunciou nesta segunda-feira (20) a renovação de contrato do meia João Kempes. Agora, o atleta de 17 anos tem vínculo com o clube até o fim de 2029.

Em 2026, o jogador atuou com a camisa 10 nos times sub-17 e sub-20 do Colorado. O bom desempenho fez com que ele se reapresentasse junto do elenco principal para a intertemporada. Desde então, tem participado de treinamentos com o time profissional.

Além disso, recentemente, Kempes foi convocado para um período de treinos com a seleção brasileira sub-17, na Granja Comary. As atividades serviram de preparação para a Copa do Mundo da categoria, que ocorrerá no Catar, em novembro.

Filho do ex-centroavante Everton Kempes, uma das vítimas da tragédia do voo da Chapecoense, em novembro de 2016, o jovem está no Inter desde 2024. No passado, ele chamou a atenção pelo alto índice de assistências.

Nesta temporada, Kempes chegou a participar de uma partida do Gauchão. Contra o Caxias, ele entrou na segunda etapa e se tornou um dos mais jovens a disputar a competição com a camisa colorada.

O movimento de renovação do jogador é mais um feito pelo Inter na metade deste ano envolvendo atletas promissores do clube. Antes, o volante Benjamin e os irmãos Luiz Felipe e João Victor também tiveram os vínculos renovados.