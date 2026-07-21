Inter

Reforços da base
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Inter relaciona atacante de 16 anos para enfrentar o Cruzeiro

Meia-atacante também foi chamado por Pezzolano para a partida desta quarta-feira

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Saimon Bianchini

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Filipe Duarte

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