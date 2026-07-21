Inter relaciona atacante de 16 anos para enfrentar o Cruzeiro

A lista de relacionados do Inter para enfrentar o Cruzeiro conta com uma promessa da base colorada. O atacante Fabrício Prado, de 16 anos, foi aprovado pelo técnico Paulo Pezzolano durante a intertemporada e no jogo-treino diante do Caxias. Além dele, o treinador também convocou o meia-atacante Gabriel Vinicius para completar o grupo.
Os nomes chamados para o confronto, que ocorre nesta quarta-feira (22), às 21h30min, no Beira-Rio, serão divulgados oficialmente três horas antes da partida. No entanto, conforme apurou Zero Hora, os dois jovens, que participaram dos testes no CT Parque Gigante nas últimas semanas, estão entre os convocados.
Após a saída de Rafael Borré para o River Plate, Fabrício Prado passou a ser o atacante com características mais semelhantes às de Alerrandro, provável titular. Na falta de outra opção de referência, Vitinho também foi improvisado como "falso 9".
Fabrício completa 17 anos em 28 de setembro, mede 1,83m e é considerado uma das principais joias da base colorada. O atacante tem contrato com o Inter até 2028, com multa fixada em R$ 327 milhões.
O jovem estreou como profissional em maio, na vitória sobre o Brasil de Pelotas pela Recopa Gaúcha, quando entrou no segundo tempo. Na última semana, teve destaque no jogo-treino contra o Caxias ao marcar dois gols na goleada por 4 a 0.
Já o meia-atacante Gabriel Vinicius é canhoto e tem 18 anos. Ele ocupa a vaga deixada por Bruno Tabata, emprestado ao Qatar SC. Para suprir a saída, o Inter encaminhou a contratação de Calebe, que chegará por empréstimo junto ao Fortaleza.
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