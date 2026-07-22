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Inter reencontra o torcedor no Beira-Rio e inicia semestre decisivo contra o Cruzeiro

Partida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputada em Porto Alegre

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Antonio Oliveira

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