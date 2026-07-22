Inter reencontra o torcedor no Beira-Rio e inicia semestre decisivo contra o Cruzeiro

Inter se reapresentou em 22 de junho e deu início à intertemporada. João Andrade / Inter/Divulgação

O retorno aos jogos oficiais será a oportunidade de Paulo Pezzolano colocar em prática os testes feitos durante a intertemporada. Será também o momento de o Inter sentir se a preparação durante a Copa do Mundo foi o suficiente para que o time pudesse desempenhar melhor no segundo semestre.

São poucas mudanças com relação ao time que disputou as primeiras 18 rodadas do Brasileirão. Borré e Bruno Tabata deixaram o clube. Quanto às chegadas, Maripán já foi regularizado no BID da CBF e deve começar no banco de reservas. Matheus Cunha, por questões contratuais, não estará à disposição.

O Inter também definiu que o zagueiro Clayton Sampaio vai treinar em separado, junto de Richard, o que mostra que o jogador não está nos planos para a sequência da temporada. Já o volante Alan Rodríguez, que deseja permanecer no Inter, é visto como uma possível venda para melhorar o caixa.

A sequência do Inter na retomada será pesada. Além do jogo contra o Cruzeiro, o time terá confrontos contra Athletico-PR, Flamengo, Corinthians (Copa do Brasil) e Palmeiras. Será importante somar pontos para garantir, com segurança, a permanência na Série A.

Os testes de Pezzolano

Durante a intertemporada, Paulo Pezzolano teve dificuldades para definir o ataque ideal. Além da saída de Borré para o River Plate, Alerrandro se reapresentou acima do peso e precisou de um trabalho específico para recuperar a forma física. Ele atuou como reserva em dois jogos-treino e marcou gol nas duas partidas.

Neste período, Vitinho ganhou espaço como falso nove. Testado nos três jogos, o jogador será titular contra o Cruzeiro, mas pode aparecer em duas posições. Como meia pela direita, com Alerrandro de centroavante, ou no ataque, com Allex ou João Victor abertos pelo lado.

A dupla de volantes mais testada foi Villagra e Paulinho, que deve retomar a posição que vinha sendo ocupada por Bruno Henrique. Carbonero, que não esteve em campo contra o Caxias, é outro com chances de ser titular.

Na defesa, a escolha deve ser por Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia, jogadores que atuaram em conjunto nos jogos-treino.

Dúvida no gol

Rochet esteve um período ausente por conta da Copa do Mundo e retornou ao Beira-Rio com problemas físicos, que o fizeram demorar para voltar aos treinos com bola. Contudo, o uruguaio voltou a treinar no domingo (19) e deve estar à disposição contra o Cruzeiro.

Apesar disso, o titular durante a intertemporada foi Anthoni, que não foi vazado nos três jogos. Para o jogo desta quarta-feira, Pezzolano terá de escolher entre aquele que é tido como titular, Rochet, e aquele que tem atuado com maior frequência, Anthoni.

Provável Inter

Rochet (Anthoni); Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho (Bruno Henrique), Vitinho, Carbonero e Bernabei; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.