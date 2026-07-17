Inter recebe o Caxias em jogo-treino para definir time da retomada do Brasileirão

Elenco se prepara para o retorno do Campeonato Brasileiro, na próxima semana. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter tem nesta sexta-feira (16) o seu último jogo-treino da intertemporada. A partir das 15h, a equipe recebe o Caxias, no Estádio Beira-Rio, sem a presença de torcida e de imprensa. O confronto será disputado em dois tempos de 45 minutos, além de outro de 30.

Depois, o foco será todo voltado ao retorno do Brasileirão. Na quarta-feira (22), às 21h30min, o Inter jogará contra o Cruzeiro, em Porto Alegre, pela 19ª rodada da competição. Na 14ª colocação, com 21 pontos, o time está a apenas um de distância da zona de rebaixamento.

Contra o Caxias, Paulo Pezzolano terá à frente do Inter o último compromisso antes da volta dos jogos oficiais. Será o momento para o técnico dar sequência ao time considerado titular por ele e aprimorar alguns testes que vêm sendo feitos durante a intertemporada.

Testes no time titular

Com base no que foi testado nos últimos jogos, a principal dúvida está em quem será a referência do ataque. Alerrandro, que se apresentou acima do peso, já vem treinando normalmente com o elenco e marcou um dos gols contra o Cerro Largo. Contudo, Vitinho foi a opção como falso nove nos dois jogos-treino disputados.

Outra possibilidade é a variação de posição com Bernabei e Bruno Gomes. O argentino é lateral-esquerdo, mas atuou como meia no primeiro semestre. Já o jogador brasileiro, que costuma ser lateral-direito no Inter, voltou a posição de origem, volante, nos testes.

Possíveis "novidades"

No último jogo-treino, três jogadores não participaram da atividade por estarem realizando uma espécie de pré-temporada dentro do período de treinamentos: Maripán, Félix Torres e Rochet.

O primeiro chegou recentemente ao clube vindo do Torino, da Itália. Por mais que não tenha tido lesões recentes, o Inter optou por aguardar a adaptação do atleta, que não esteve em campo contra Coritiba e Cerro Largo. Como vem treinando normalmente, a tendência é de que ele esteja à disposição contra o Caxias.

Félix Torres, que disputou a Copa do Mundo pelo Equador, também tem participado normalmente das atividades e é outro que deve aparecer no jogo-treino. No primeiro semestre, o zagueiro foi um dos mais utilizados e chegou a formar uma espécie de dupla titular ao lado de Mercado.

Problemas no gol

Sobre Rochet, o goleiro não treinou durante a semana. Ele tem realizado trabalhos individualizados junto ao departamento médico e é dúvida, inclusive, para o jogo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Neste cenário, Anthoni seguirá como titular contra o Caxias.

O Inter também trabalha com a chegada do goleiro Matheus Cunha, do Cruzeiro, por empréstimo de um ano. Ele será mais uma opção para a posição, mas não poderá estrear na volta do Campeonato Brasileiro, justamente por pertencer ao clube mineiro.

Mais espaço para os jovens

Em um jogo-treino que terá 120 minutos no total, Pezzolano terá mais tempo para testar jogadores das categorias de base em campo, assim como já fez nos últimos compromissos. João Victor, por exemplo, foi titular nas duas partidas.

O atacante, o lateral Luiz Felipe e o volante Benjamin renovaram os contratos e despontam como possibilidades de serem mais aproveitados no segundo semestre. Outro que tem chamado a atenção é o ganês Denis Marfo, volante do time sub-20, mas que tem atuado como lateral-direito na base. Recentemente, ele passou a treinar com o time principal.