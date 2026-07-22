Inter projeta 25 mil torcedores contra o Cruzeiro nesta quarta

Clube anunciou novidades para os torcedores a partir do jogo contra o Cruzeiro. Omar Freitas / Agencia RBS

O Inter projeta receber cerca de 25 mil torcedores no Beira-Rio a partir das 21h30min desta quarta-feira (22). Pela 19ª rodada do Brasileirão, o adversário é o Cruzeiro, em uma noite que marca o início do segundo semestre para o Colorado.

Para ter mais apoio em casa, o clube divulgou ações para os sócios. Elas envolvem este jogo e as próximas duas partidas em Porto Alegre: contra o Flamengo, pela competição de pontos corridos, e contra o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Torcedores que compraram ingressos para o jogo contra os paulistas, pelo mata-mata, ganharam entrada gratuita para o jogo desta noite e para a partida com o Flamengo. Da mesma forma, quem fez check-in para a partida da Copa do Brasil, ganhou um cupom de entrada gratuita para acompanhante nos dois outros jogos.

Mais mudanças

Além disso, o portão 5 passou a ser área livre. Antes, esta região central era destinada à modalidade cadeira locada, que agora fica com os portões 9 e 13.

A partir desta quarta, ainda, sócios Carteira Vermelha podem indicar "empréstimos" de forma ilimitada para suas entradas. Até então, o limite era de três "convidados", o que se mantém para outras modalidades.