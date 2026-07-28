Inter prepara uma última cartada por atacante paraguaio

Alex Arce é o goleador da Libertadores, com oito gols. Independiente Rivadavia / Divulgação

O Inter prepara uma última cartada pelo atacante paraguaio Alex Arce, 31 anos, do Independiente Rivadavia, principal alvo nesta janela.

Conforme apurado por Zero Hora, o diretor-executivo de futebol Fabinho Soldado aguarda um sinal verde nas tratativas para viajar a Mendoza, na Argentina, e destravar o negócio.

Essa sinalização seria a venda do lateral Brian Aguirre ao Rosario Central, o que daria ao Inter recursos para pagar a quantia pedida pelos argentinos. As conversas estão em andamento.

Outra possibilidade, que, no entanto, ainda precisaria ser construída, seria a negociação do volante Alan Rodríguez com algum clube sul-americano.

De qualquer forma, em meio à crise financeira que assola os cofres colorados, a estratégia está definida: vender atletas para reunir pelo menos uma parte dos US$ 3 milhões pedidos pelo Independiente Rivadavia por Alex Arce.

Quem é Alex Arce

Sonho do Inter, Alex Arce marcou 11 gols em 22 jogos nesta temporada, sendo o artilheiro da Copa Libertadores, com oito gols em cinco jogos na competição continental.

Segundo a imprensa argentina, o clube de Mendoza tenta contratar o atacante Maxi Salas, do River Plate, já buscando uma reposição para a eventual saída do paraguaio ao Beira-Rio.