Inter planeja estratégia mais cautelosa para jogo contra o Flamengo

Paulo Pezzolano deve mudar o time para os próximos jogos Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O técnico do Inter, Paulo Pezzolano, prepara um time mais defensivo para o jogo contra o Flamengo, nesta quarta (29). E a estratégia mais cautelosa deve ser mantida para os jogos seguintes, contra Corinthians e Palmeiras.

Conforme apurado por Zero Hora, o treinador vem testando várias alternativas, sendo todas elas mais focadas em proteger a defesa. A proposta é "jogar pelo resultado" contra rivais duros em meio a um momento delicado.

O mistério é se o treinador irá manter a equipe com três zagueiros de origem ou se irá escalar uma formação com três volantes. Outra ideia que não pode ser descartada seria a utilização de três zagueiros e três marcadores, com o intuito de neutralizar o poderio do Flamengo.

Com três zagueiros, o provável trio teria Félix Torres, Mercado e Maripán, com a possibilidade de o equatoriano atuar como um lateral-direito mais defensivo.

Já com três volantes, Bruno Henrique comporia o meio-campo ao lado de Villagra e Bruno Gomes, como ocorreu no segundo tempo dos jogos contra Cruzeiro e Athletico-PR.

Por fim, caso opte por três zagueiros e três volantes, em uma formação ainda mais defensiva, Pezzolano poderia sacar Alerrandro e confiar a Vitinho e Carbonero a missão de explorar os contra-ataques.

A provável escalação do Inter tem: Anthoni; Félix Torres, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Gomes, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alerrandro (Bruno Henrique).