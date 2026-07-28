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"Casinha fechada"
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Inter planeja estratégia mais cautelosa para jogo contra o Flamengo

Técnico Paulo Pezzolano deve fechar a equipe contra os cariocas e nas próximas partidas, contra Corinthians e Palmeiras

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Rodrigo Oliveira

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