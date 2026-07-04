Inter oficializa saída de Rafael Borré para o River Plate

A relação entre Inter e Rafael Borré está oficialmente encerrada. Na manhã deste sábado (4), o clube confirmou o acerto com o River Plate para a transferência definitiva do atacante. Em contrapartida, os gaúchos receberão cerca de 3,5 milhões de dólares (R$ 18 milhões).
Borré já havia sido autorizado pela direção do Inter a viajar à Espanha, onde o clube argentino realiza sua pré-temporada, para a realização dos exames médicos. Com a aprovação nos exames, o contrato com o Inter foi oficialmente encerrado.
Aos 30 anos, o atacante colombiano retorna ao River Plate após cinco anos. Borré foi campeão da Libertadores de 2018 e um dos destaques da temporada 2019/2020, quando marcou 18 gols em 36 partidas pelo clube.
Pelo Inter, Borré encerra sua passagem com 105 jogos realizados e 28 gols marcados. Contratado no início de 2024, o camisa 19 foi importante na conquista do campeonato Gaúcho de 2025.
Confira o comunicado oficial do Inter:
O Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo com o Club Atlético River Plate, da Argentina, para a transferência em definitivo do atacante Rafael Borré.
Pelo Colorado, o atleta disputou 105 partidas, marcou 28 gols e concedeu 9 assistências.
O Clube do Povo agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira.
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