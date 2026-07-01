Inter negocia empréstimo de meia com time europeu

Gustavo Prado marcou um gol no Gauchão deste ano. Ricardo Duarte/Flickr Internacional / Divulgação

O meia Gustavo Prado tem negociações para defender um novo clube. O jogador, que pertence ao Inter, estava no Ceará desde março, mas não se firmou no clube. Após ter o contrato rescindido, ele deve ser cedido ao Vitória de Guimarães, de Portugal.

A proposta pelo jovem de 21 anos é de empréstimo por uma temporada. O time português terá a opção de compra ao final do contrato. O vínculo do atleta com o Inter é válido até o fim de 2028.

Foram cerca de três meses no Ceará, onde o jogador não conseguiu espaço. Foram apenas 11 jogos e um gol marcado.

Antes de ser negociado com o Ceará, ele disputou três jogos pelo Inter em 2026, todos pelo Gauchão, e marcou um gol contra o Caxias. No currículo, Prado acumula convocações para a seleção brasileira sub-20.

Gustavo Prado chegou às categorias de base do Inter em 2023 e estreou profissionalmente no ano seguinte. Tratado como uma promessa, o meia foi utilizado mais como uma alternativa para o segundo tempo enquanto esteve no clube.

Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar