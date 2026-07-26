Inter negocia contratação de lateral do Bahia

Iago está desde julho de 2024 no Bahia. Letícia Martins / EC Bahia

O Inter tem negociações avançadas para contratar o lateral-esquerdo Iago, do Bahia. O jogador revelado pelo Colorado deve chegar por empréstimo até o final desta temporada.

Ainda faltam detalhes para que o negócio seja concluído. A expectativa, porém, é de que ele esteja em Porto Alegre ainda nesta semana para disputar posição com Matheus Bahia.

Iago está no Bahia desde julho de 2024. O contrato com a equipe de Salvador vai até o final de 2028. Ele ficou de fora do jogo da equipe contra o Corinthians, neste domingo (26). Na temporada, o lateral soma 11 partidas, um gol e uma assistência.

Revelado pelo Inter, o defensor atuou em Porto Alegre de 2017 a 2019. Depois foi vendido ao Augsburg, da Alemanha, onde permaneceu até ir para o time do nordeste.