Inter monitora possíveis ações jurídicas do Cruzeiro contra Victor Gabriel após lesão de Gabriel Pec

Gabriel Pec sofreu fratura na tíbia. Renan Mattos / Agencia RBS

O Cruzeiro analisa se pedirá afastamento de Victor Gabriel pelo mesmo perído de recuperção de Gabriel Pec. O atacante do time mineiro sofreu uma fratura na perna esquerda após divida com o zagueiro colorado. O Inter monitora as ações jurídicas e prepara a defesa do seu atleta.

Gabriel Pec, que fazia sua estreia pelo Cruzeiro, fraturou a tíbia após um carrinho frontal do zagueiro colorado. Segundo a imprensa de Minas, o jurídico do Cruzeiro deverá ingressar com reclamações sobre o juíz Flávio Rodrigues, que inicialmente não notou a gravidade, e tentará acionar uma medida rara no STJD: equivalência de afastamento com o lesionado.

O Inter tomou conhecimento pela imprensa sobre o movimento. Da mesma forma, Victor Gabriel, que jamais tinha sido expulso como profissional, deverá ser denunciado pela Procuradoria, como ocorre em todas as expulsões diretas no Brasileirão.

A denúncia deverá ser pesada. Os advogados aguardam a oficialização do tema já nos próximos dias. Nenhuma declaração prévia será concedida antes da provável denúncia.

Os artigos mais prováveis, segundo especialistas consultados pela reportagem, de enquadramento do caso são do artigo 254 e 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) que se refere a jogada violenta. As penas variam de um a seis jogos por jogo brusco grave e com lesão corporal podendo ter o agravante de oito a 24 partidas.

A Procuradoria deverá pedir a aplicação do parágrafo 3º, que estabelece que a punição equivalente com o afastamento do denunciado pelo mesmo prazo de afastamento do atingido, tendo em vista a grave lesão sofrida.

Por enquanto, Victor Gabriel está suspenso da partida contra o Atheltico-PR, no sábado (25), na Arena da Baixada. Ele deverá ficar à disposição diante do Flamengo, no Beira-Rio, na quarta-feira (29).