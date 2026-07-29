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Áudio fake
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Inter mantém escritório de advocacia e pretende recorrer da pena imposta a Victor Gabriel

Vice-presidente jurídico falou à Rádio Gaúcha e pediu desculpas ao torcedor por uso de áudio fake no julgamento que impôs longa pena ao zagueiro

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Zero Hora

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