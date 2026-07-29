Inter mantém escritório de advocacia e pretende recorrer da pena imposta a Victor Gabriel

Jogador foi reserva contra o Cruzeiro e entrou em campo na segunda etapa. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Em meio a uma crise nos gramados, com sequência de quatro jogos sem vitória, o Inter protagonizou uma situação inusitada no âmbito jurídico, nesta terça-feira (28). Durante o julgamento de Victor Gabriel, a defesa utilizou um áudio fake, criado por um perfil humorístico das redes sociais, acreditando se tratar de uma fala verídica dos representantes do VAR.

Na noite desta terça, o vice-presidente jurídico do Inter, Jorge Oliveira Filho, foi entrevistado no Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha. O profissional reforçou que o intuito do clube não era enganar alguém e pediu desculpas ao torcedor colorado pelo ocorrido. O Inter mantém a confiança no escritório Cravo, Pastl e Balbuena Advogados Associados por conta do histórico de trabalhos realizados em conjunto com o clube e não irá demitir os profissionais contratados.

Jorge Oliveira Filho explicou que o departamento jurídico do Inter se reuniu com representantes do escritório dias antes do julgamento para definir a estratégia a ser utilizada.

— A partir do momento em que houve essa definição, o escritório, tendo municiado de outras provas que o clube poderia encaminhar, também faz sua junção de todas as provas que entende como comum a análise. É uma fatalidade que, infelizmente, aconteceu de utilização disso — explicou o vice-presidente, que completou:

— Em uma análise técnica, o escritório entendeu por bem a utilização desse áudio. No momento do julgamento, ele acaba percebendo e, de pronto, faz a solicitação de retirada. O Internacional também ficou sabendo naquele momento e atuou em conjunto com o escritório para o pedido da retirada do áudio.

Próximos passos

O departamento jurídico reconheceu o equívoco por parte do escritório contratado, que presta serviços ao Inter há 19 anos, mas entende que o áudio fake não foi decisivo para que a punição tivesse sido determinada de tal forma a Victor Gabriel.

— Não vemos nesse sentido. Cabe ressaltar que é uma decisão de primeira instância, que ainda cabe recurso. E recurso, inclusive, com pedido de efeito suspensivo na grande maioria dos casos, e acredito que seja esse o caso também. Isso é uma decisão estratégica que se toma em conjunto com os profissionais habilitados. O Internacional vai fazer todo o possível imaginável e inimaginável para que se possa buscar a reversão desse desse julgamento — comentou Jorge Oliveira Filho.

O clube entrará com pedido de efeito suspensivo junto ao STJD, mas decidirá quais os argumentos e fundamentos serão utilizados após o jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (29).

— A gente acredita fielmente em uma reversão de quadro ou, pelo menos, na minoração da pena aplicada — concluiu o vice jurídico do Inter.

Victor Gabriel foi julgado por conta de uma entrada dura no atacante Gabriel Pec, que resultou na fratura da tíbia do atleta, na partida entre Inter e Cruzeiro pela 19ª rodada do Brasileirão. O zagueiro foi condenado pelo STJD a seis jogos ou até o jogador do clube mineiro voltar aos treinos, com prazo máximo de 180 dias.