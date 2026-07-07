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Inter mantém confiança em Rochet e aposta no goleiro para a sequência da temporada

Goleiro estava na Copa do Mundo e retornou aos treinos no CT Parque Gigante nesta semana

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Antonio Oliveira

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