Inter mantém confiança em Rochet e aposta no goleiro para a sequência da temporada

Rochet disputou a última partida pelo Inter em maio. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O Inter deu mais um voto de confiança ao goleiro Sergio Rochet. O jogador de 33 anos não teve um bom primeiro semestre em 2026, o que custou a sua titularidade na seleção uruguaia. Na Copa do Mundo, disputou apenas o segundo tempo da partida contra a Espanha, na última rodada da fase de grupos.

Apesar do momento, o clube acredita na recuperação do atleta, principalmente após a mudança entre os profissionais que trabalham com a preparação de goleiros. Desde o primeiro dia da intertemporada, o Inter conta com Rogério Maia, como preparador, e com Eduardo Melgarejo, como auxiliar.

Internamente, Rochet é bem avaliado pelo departamento de futebol e é visto como uma das lideranças do elenco. O técnico Paulo Pezzolano é um dos principais defensores da permanência do goleiro.

— É um profissional impressionante (Rochet), um ser humano espetacular, trabalhador. Ele estava jogando com alguma dor conosco, com alguma lesão. No ano anterior, ele jogou uma partida duríssima que valia o rebaixamento da equipe, que era muito difícil, e jogou com uma lesão dentro. Ele te entrega o coração, te entrega tudo — disse o treinador, em entrevista à Rádio Carve Deportiva, do Uruguai, após a eliminação da Celeste no Mundial.

Cláusula de renovação

Com contrato até o fim deste ano, Rochet tem uma cláusula de renovação contratual por mais uma temporada caso atinja um número específico de jogos. Isso protege o Inter e impede que o uruguaio assine um pré-contrato com outro clube.

Por mais que o jogador esteja nos planos do Inter, ele não é tratado como um atleta inegociável, assim como o restante do elenco. Se chegar uma proposta vantajosa aos cofres colorados, Rochet será negociado.

Neste cenário, a equipe teria de procurar uma reposição no mercado de transferências. No momento, o Inter não busca a contratação de um goleiro.