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Inter mantém atacante do Corinthians como alternativa no mercado

Diretoria busca repor a saída de Borré, mas esbarra nas dificuldades financeiras para reforçar o ataque 

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Filipe Duarte

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