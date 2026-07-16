Inter mantém atacante do Corinthians como alternativa no mercado

Pedro Raul apareceu na pauta colorada no final do ano passado. Rodrigo Coca / Agência Corinthians / Divulgação

Após reforçar o sistema defensivo com as contratações do zagueiro Maripán e do goleiro Matheus Cunha, o Inter vasculha o mercado em busca de um novo centroavante. Porém, as dificuldades financeiras fazem um nome ser mantido como alternativa "caseira": Pedro Raul.

O jogador de 29 anos, que pertence ao Corinthians, não é o favorito da diretoria colorada, que ainda sonda outras possibilidades. Uma delas é o paraguaio Álex Arce, artilheiro da Libertadores pelo Independiente Rivadavia, que custaria 3 milhões de dólares (R$ 15 milhões).

A chegada de um novo camisa 9 ao Beira-Rio serviria para repor a recente venda de Borré para o River Plate. Atualmente, além de Alerrandro, o técnico Paulo Pezzolano dispõe somente de jovens da base como Raykkonen e João Bezerra, do sub-20, e Fabrício Prado, do sub-17.

Namoro antigo

Pedro Raul já apareceu na pauta colorada no final do ano passado, após defender o Ceará por empréstimo. Contudo, o Corinthians decidiu pela reintegração do jogador ao elenco e a saída encontrada pelo Inter foi trazer Alerrandro do CSKA Moscou, da Rússia.

Desde então, o centroavante disputou 24 jogos pela equipe paulista, sem ainda ter balançado as redes adversárias nesta temporada.

Como foi utilizado apenas oito vezes no Brasileirão, sem ter atingido o limite de 12 partidas imposto pela CBF, o atleta não é descartado pelo Inter.

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