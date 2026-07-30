Inter leva empate do Flamengo, chega a cinco jogos sem vencer e segue perto do Z-4 

Mesmo contra o vice-líder, clube mais rico da América do Sul e passando por mais uma má fase, o Inter deixa o Beira-Rio lamentando ter empatado com o Flamengo, no Beira-Rio, pela 21ª rodada do Brasileirão. Primeiro por ter aberto o placar, com Vitinho, e ter conseguido segurar a vantagem até os 34 minutos do segundo tempo, quando Samuel Lino fez o gol do 1 a 1.

O resultado impede a equipe de Paulo Pezzolano de passar a semana no Z-4, ocupando a 16ª posição, com os mesmos 22 pontos do Grêmio, mas com saldo melhor e um jogo a mais. Agora, vira a chave para a Copa do Brasil. São dois jogos contra o Corinthians, um no domingo e outro na quinta-feira.

Inter joga bem e marca no primeiro tempo

Pezzolano surpreendeu mais uma vez. A começar pelo gol. Matheus Cunha fez sua estreia justamente contra o melhor ataque do Brasileirão. Bruno Gomes voltou para o lado direito, ora como lateral, ora como zagueiro, com auxílio de Vitinho. A outra novidade foi Alan Patrick como substituto de Alerrandro, que ficou no banco. O camisa 10 formou dupla de ataque com Carbonero. No Flamengo, Leonardo Jardim optou por Vitão e Léo Pereira na zaga e um quarteto final com Carrascal, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro.

A postura do Inter foi de encarar o adversário de frente. E desde o início. Aos três minutos, Alan Patrick tabelou com Carbonero, trouxe para dentro e bateu. A bola desviou na defesa e saiu à direita de Rossi. Aos cinco, uma troca de passes que envolveu Maripán, Villagra, Alan Patrick, Vitinho e Bruno Henrique terminou com a conclusão do camisa 8 para fora.

A resposta do Flamengo, no minuto seguinte, foi perigosíssima. Carrascal recebeu na área, aproveitou-se de um escorregão de Maripán e bateu cruzado. Matheus Cunha salvou com o pé. O goleiro colorado fez outra defesa, essa mais simples, quando Varela cruzou e Samuel Lino chegou chutando, mas no meio.

A partida ficou equilibrada, com o Inter tendo a posse, tentando jogar. Faltava contundência. Aos 24, Bruno Henrique cobrou falta para a área, Vitinho dividiu com a zaga e conseguiu devolver para o meio. Alan Patrick chegou chutando de pé esquerdo, por cima.

Essa coragem do Inter para jogar foi premiada aos 26. Carbonero foi lançado em velocidade, às costas de Léo Pereira, em ótimo passe de Alan Patrick. O colombiano chutou, Rossi defendeu. Na volta, Vitinho dividiu com Jorginho, ajeitou e bateu de pé esquerdo, Varela ainda tentou salvar em cima da linha, mas não conseguiu: 1 a 0.

A vantagem poderia ter sido ampliada aos 30. Carbonero ganhou na força de Léo Pereira, entrou na área e chutou de pé esquerdo, para fora. O Flamengo tentou mandar dali por diante. Mas o Inter, fechado e pronto para contragolpear, segurou bem o resultado até o intervalo.

Inter leva empate

Pezzolano não mexeu na equipe no intervalo. O Flamengo veio com duas trocas, Danilo e Pulgar nas vagas de Léo Pereira e Evertton Araújo.

A segunda etapa começou com pressão do Flamengo. Os visitantes passaram a ocupar o campo de ataque e a forçar jogadas para a área do Inter. Em duas oportunidades, Maripán cortou na hora certa para impedir finalizações, uma de Danilo, outra de Pedro.

O Inter teria uma chance. Ela veio aos 20. Em uma falta cobrada para a área, ninguém do Flamengo afastou, a bola ficou pingando, Carbonero tentou de calcanhar e Maripán completou, mas sem tanta força e Rossi conseguiu abafar.

Foi o último lance de Maripán. Ele saiu para a entrada de Juninho. Na mesma troca, entrou Paulinho no lugar de Bruno Henrique.

Apesar do amplo domínio, o Flamengo só foi concluir aos 24 minutos. E sem tanto perigo. Samuel Lino recebeu de Emerson Royal e chegou batendo, mas por cima, bem alto. Quem chutou foi o Inter. Bernabei, da entrada da área, arriscou e a bola passou à esquerda de Rossi.

O goleiro do Flamengo teve de trabalhar aos 30. Após uma troca de passes de quase um minuto, Paulinho bateu de fora da área e Rossi espalmou para fora. Na cobrança de escanteio ensaiada, Alan Patrick acionou Bernabei, que bateu de primeira, mas sem tanta força.

Aí, quando o Inter era melhor e conseguia até controlar o jogo. E veio a sequência de erros que culminou no empate do Flamengo, aos 34. Alan Patrick, que seria substituído, foi desarmado no meio-campo. Pedro foi lançado, ganhou de Juninho e bateu, Matheus Cunha fez uma grande defesa. Matheus Bahia teve a chance de cortar, mas foi mal, deu de bico, no pé de Arrascaeta, que passou para Bruno Henrique e esse para Samuel Lino chutar para o gol: 1 a 1.

Alan Patrick saiu para a entrada de Calebe. E logo depois Pezzolano fez duas trocas logo depois: fora Carbonero e Villagra, dentro Alerrandro e Félix Torres.

Os minutos finais foram de tentativas de parte a parte. Mas sem mudanças no placar. O Inter não perdeu. E, mais do que isso, lamentou não ter vencido.

Coletiva do técnico Paulo Pezzolano:

Brasileirão — 21ª rodada — 29/7/2026

Inter (1)

Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán (Juninho, 22'/2ºT) e Matheus Bahia; Villagra (Félix Torres, 39'/2ºT), Bruno Henrique (Paulinho, 22'/2ºT), Vitinho e Bernabei ; Alan Patrick e Carbonero (Alerrandro, 39'/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano

Flamengo (1)

Rossi; Varela, Vitão, Léo Pereira (Danilo, int.) e Alex Sandro (Emerson Royal, 18'/2ºT); Evertton Araújo (Pulgar, int.), Jorginho (De La Cruz, 38'/2ºT) e Arrascaeta; Samuel Lino, Pedro e Carrascal (Bruno Henrique, 18'/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim

Gols: Vitinho, aos 26 minutos do 1º tempo; Samuel Lino, aos 36 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Mercado; Vitão, Pulgar, De La Cruz

Local: Beira-Rio

Público: 18.359 (15.904 pagantes)

Renda: R$ 477.827,50

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP). VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Próximo jogo

Copa do Brasil — oitavas de final (ida)

2/8/2026 — 19h30min

Beira-Rio