Inter

No Beira-Rio 
Notícia

Inter leva empate do Flamengo, chega a cinco jogos sem vencer e segue perto do Z-4 

Colorado saiu na frente com Vitinho, mas gol de Samuel Lino evitou fim da sequência negativa

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS